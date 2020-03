Το Χιούστον έχει 0-4 στα τέσσερα τελευταία ματς και... υπάρχει εξήγηση! Είναι το διάστημα όπου ο Τζέιμς Χάρντεν σουτάρει με ποσοστό 31,7% στα σουτ εντός παιδιάς, όπως επίσης και 20,3% στα τρίποντα!

Ο «μούσιας» συνολικά έχει φέτος 39,4% στα σουτ και 30,4% έξω από τα 7.25 μέτρα.

James Harden is shooting 31.7% and 20.3% from three in the last 5 games.



He has shot 39.4 FG%, 30.4 3P% since the new year.



The Rockets have lost 4 straight. pic.twitter.com/9nZOOFdduG

— StatMuse (@statmuse) March 9, 2020