Καβαλίερς: Τέσσερις παίκτες με double-double ύστερα από 30 χρόνια με κοινό παρανομαστή τον... Νανς! (pic)

Απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και στη νίκη τους με 132-129, οι Καβαλίερς είχαν τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό σε δύο διαφορετικές στατιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα ο Λοβ είχε 14 πόντους και 18 ριμπάουντ, ο Ντράμοντ είχε 28 πόντους και 17 ριμπάουντ, ο Ντελαβεντόνα μέτρησε 14 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Λάρι Νανς ήρθε από τον πάγκο και πρόσφερε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Κάτι που είχε να συμβεί από τις 24 Μαρτίου 1990 και το ματς των Καβαλίερς με τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς. Τότε ο Μαρκ Πράις είχε 24 πόντους και 15 ασίστ, ο Μπραντ Ντόχερτι 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Χοτ Ροντ Ουίλιαμς 17 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο... μπαμπάς Λάρι Νανς 12 πόντους και 10 ριμπάουντ!

The Cavaliers had 4 players with a double-double tonight, the 1st time they've done that since March 24, 1990.

One of the players that night? Larry Nance

One of the players tonight? Larry Nance Jr pic.twitter.com/ZMyOgSo7q1

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 9, 2020