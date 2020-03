Γκρίνια Ντόντσιτς για τους διαιτητές: «Παίζουμε 5 κόντρα σε 8 κάθε βράδυ, κάτι πρέπει να αλλάξει!» (vid)

Πολλά παράπονα είχε από τους διαιτητές ο Λούκα Ντόντσιτς μετά την ήττα από τους Πέισερς. Ο νεαρός Σλοβένος θεωρεί ότι τον χτυπούσαν και δεν έπαιρνε σφυρίγματα και το εξέφρασε ξεκάθαρα, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Με χτύπησαν στο πρόσωπο και αυτό θα έπρεπε να είναι φάουλ. Θα έπρεπε να το δουν. Νομίζω ότι ο κανόνας είναι ότι όταν χτυπάει κάποιος στο πρόσωπο, πρέπει να το δουν σωστά; Όπως είπα με χτύπησαν τρεις φορές. Οι δύο δεν ήταν καν φάουλ».

Ο Ντόντσιτς είχε 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά ήταν αναστατωμένος αφού θεωρεί ότι οι διαιτητές δεν τον προστάτεψαν, ενώ έκανε και ακτινογραφία στο σαγόνι στο ημίχρονο. Παράλληλα, σε μια φάση με τον Ολαντίπο μάτωσε από το στόμα και πάλι δεν πήρε φάουλ κάτι που τον αναστάτωσε ακόμα περισσότερο.

«Δεν μπορεί γαμ@το να με χτυπάει στο στόμα», φαίνεται πως φώναξε, ενώ μετά το τέλος επανέλαβε. «Δεν τους ένοιαζε. Ήταν φανερό. Όλοι το είδαν στην οθόνη».

Ο Ντόντσιτς είχε παραδεχτεί και ο ίδιος πριν από λίγο καιρό, ότι χάνει τον έλεγχο μερικές φορές, ενώ φεύγοντας από το παρκέ ακούγεται να λέει: «Παίζουμε 5 κόντρα σε 8 κάθε βράδυ, κάτι πρέπει να αλλάξει».

Dallas Mavericks star Luka Doncic voices his frustration with the referees after being hit in face multiple times & several no calls:

“We playing 5 against 8 every night now, somethings gotta change...”

