Οι Μπακς έχασαν σε 2o συνεχόμενο παιχνίδι μετά από έναν χρόνο και το είχαν κάνει πάλι οι Σανς! (pic)

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην σύνθεση τους οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Σανς με 140-131 και αυτή ήταν η πρώτη φορά φέτος που τα Ελάφια χάνουν σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, αφού είχαν χάσει και από τους Λέικερς, μερικές ημέρες πριν.

Αυτό είχε να συμβεί από τον περσινό Μάρτιο και η σύμπτωση είναι ότι το είχαν καταφέρει και πάλι οι Σανς.

The Suns led the entire way against the Bucks, handing Milwaukee its 2nd straight defeat - and 1st wire-to-wire loss - all season.

It's 1st time Bucks have lost consecutive reg. season games since March 2-4, 2019.

The 2nd of those games also came at the Suns. pic.twitter.com/vu46NwckPJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 9, 2020