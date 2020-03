Ακόμα ένα ρεκόρ του Ουίλιαμσον που βάζει το όνομα του δίπλα σε εκείνο του Τζόρνταν! (pic)

Ο νεαρός ρούκι των Πέλικανς κόντρα στους Τίμπεργουλβς είχε σε 32 λεπτά συμμετοχής 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ με 9/15 σουτ και έγινε ο πρώτος παίκτης με 17 παιχνίδια με 20 πόντους και πάνω , στα πρώτα 20 παιχνίδια της καριέρας του στο ΝΒΑ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Μάικ Τζόρνταν και την σεζόν 1984/85.

Per @ESPNStatsInfo: Zion Williamson is the first player with 16 20-point games in his first 20 career games since Michael Jordan in 1984-85.

Zion is playing his 19th career game today.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 8, 2020