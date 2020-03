Ο Ουόρεν αποβλήθηκε αφού χρεώθηκε με 3 φάουλ στην ίδια κατοχή, μαρκάροντας τον Ντόντσιτς! (vid)

Οι Μάβερικς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πέισερς, με τον Τι Τζέι Ουόρεν πάντως να γίνεται πρωταγωνιστής για άλλους λόγους. Ο παίκτης των Πέισερς προσπάθησε να παίξει άμυνα κόντρα στον Λούκα Ντόντσιτς και το αποτέλεσμα δεν ήταν το ιδανικό.

Χρεώθηκε με τρία φάουλ στην ίδια κατοχή του Ντάλας και προσπαθώντας να μαρκάρει τον Λούκα και αποβλήθηκε από το παιχνίδι, λίγο πριν το τέλος.

TJ Warren fouled out after picking up three fouls in one possession guarding Luka. pic.twitter.com/HYR7LSbKM1

— SportsCenter (@SportsCenter) March 9, 2020