«Κατρακυλούν» οι Ρόκετς και άρχισαν οι αμφιβολίες για το περίφημο... small ball! (pic)

Δεν βρίσκονται σε καλό... φεγγάρι οι Ρόκετς και αυτό φαίνεται να τους στοιχίζει συνολικά. Με την σεζόν να μπαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο της η ομάδα του Χιούστον περνάει κρίση και η 4η συνεχόμενη ήττα ήρθε να το επιβεβαιώσει.

Οι Ρόκετς στα 4 τελευταία παιχνίδια κόντρα σε Νικς, Κλίπερς, Χόρνετς και Μάτζικ έχουν ρεκόρ 0-4 με 42% ποσοστό στα σουτ, 29% στα τρίποντα και -11.5 πόντους διαφορά, με εκείνους που αμφισβήτησαν το small ball από την αρχή να βρίσκουν έδαφος και να κάνουν πιο έντονη την κριτική τους.

Το Χιούστον είναι πλέον στην 6η θέση και μπορεί να βρεθεί και στην 7η αφού έχει ίδιο ρεκόρ με τους Μάβερικς.

The Rockets' past 4 games against the Knicks, Clippers, Hornets and Magic:

0-4 record

42% FG

29% 3-pt FG

-11.5 PPG differential pic.twitter.com/i0xCJ8JNVE

— SportsCenter (@SportsCenter) March 9, 2020