Με υπογεγραμμένη φανέλα Μπιλ ο Αντεμπάγιο: «Είμαι στην πόλη του, τον σέβομαι» (vid)

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ αντάλλαξε φανέλες με τον Μπιλ μετά το τέλος του αγώνα Ουίζαρντς-Χιτ και μάλιστα τη φόρεσε την ώρα που έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Ειναι υπέροχο. Προέρχεται από έναν παίκτη που βρίσκεται χρόνια στο πρωτάθλημα και είναι από τους καλύτερους σκόρερ στο ΝΒΑ. Κερδίζεις τον σεβασμό από ανθρώπους όπως εκείνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταλλάζω μπλούζες μετά τα ματς. Αυτή είναι η πρώτη μου και είμαι χαρούμενος που τη φοράω. Βρίσκομαι στην πόλη του. Μεγάλος σεβασμός για εκείνον».

.@Bam1of1 rocked a signed @RealDealBeal23 jersey postgame.

Said it's great to have earned Beal's respect pic.twitter.com/ZRIC5ZMTVX

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 9, 2020