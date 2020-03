Οι Μπακς δεν ένιωθαν μοναξιά στο Φοίνιξ αφού είχαν τη συμπαράσταση από αρκετούς φιλάθλους τους οι οποίοι δημιουργούσαν... φασαρία κατά τη διάρκεια του ματς.

Μάλιστα ο Έλληνας σούπερ σταρ απολάμβανε αυτή τη συμπαράσταση και με το χαμόγελο στα χείλη χειροκροτούσε τις προσπάθειες των συμπαικτών του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

The support in Phoenix is real. pic.twitter.com/E5IsqD2gYD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 8, 2020