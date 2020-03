Ο Ραζόν Ρόντο έπαιξε κόντρα στους Κλίπερς 22'. Σ' αυτό το διάστημα κατάφερε να πετύχει 4 πόντους ενώ μοίρασε και 7 ασίστ.

Ετσι, μετράει 7.212 ασίστ και είναι πίσω από τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που είναι 14ος με 7.256, ενώ άφησε πίσω του τον Λένι Ουίλκενς.

Λογικό, λοιπόν, να τον συγχαρούν οι Λέικερς:

Congrats to @RajonRondo of the @Lakers for moving up to 15th on the all-time ASSISTS list! pic.twitter.com/wbWMHOs2tx

— NBA (@NBA) March 8, 2020