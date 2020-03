ΛεΜπρόν: Συμμετείχε στους 19 από τους 27 πόντους των Λέικερς στην 4η περίοδο (pic)

Οι Λέικερς επικράτησαν των Κλίπερς με 112-103.

Στο 4ο δωδεκάλεπτο, το σκορ ήταν 27-22 για τους λιμνάνθρωπους.

Από αυτούς, οι 19 είχαν την υπογραφή του ΛεΜπρόν (καλάθι ή ασίστ).

Όλοι οι Κλίπερς μαζί έβαλαν 22!

Γι' αυτό κι ο Κούζμα του έβαλε το στέμμα του!

The Lakers get their 1st win of the season against the Clippers.

LeBron James scored or assisted on 19 points in the 4th quarter, including the Lakers' final 13 points.

The Clippers scored 22 as a team in the 4th. pic.twitter.com/Nz9wkUs5jI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 8, 2020