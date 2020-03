Μπουντενχόλζερ: «Δεν είναι τόσο άσχημος ο τραυματισμός του Γιάννη» (vid)

Ο Μάικ Μπούντενχολζερ πριν τον αγώνα με τους Σανς τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων και φυσικά ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του Έλληνα φόργουορντ.

Ο προπονητής των Μπακς ανέφερε πως, «είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα της μαγνητικής, δεν είναι τόσο άσχημος ο τραυματισμός. Ο Γιάννης παίζει τόσο δυνατά, επιτίθεται στο καλάθι. Θα μας λείψει απόψε κι αύριο και θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Σε λίγες μέρες οι ιατροί θα τον εξετάσουν πάλι. »

"I think overall we are very pleased."

Coach Budenholzer on the Giannis medical update and more: pic.twitter.com/PrGZyKOdXV

