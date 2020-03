ΛεΜπρον για επιστροφή στα playoffs: «Ήρθα εδώ για να βάλω την ομάδα εκεί που πρέπει» (vid)

Η νίκη των Λέικερς επί των Μπακς τους έστειλε στα playoffs για πρώτη φορά μετά το 2013 και ο ΛεΜπρον Τζέιμς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ήταν ξεκάθαρος ότι γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στο Λος Άντζελες.

«Ήρθα εδώ για να βάλω αυτή την ομάδα πίσω εκεί που πρέπει να είναι. Η λίγκα δεν είναι αυτή που πρέπει αν δεν κερδίζουν οι Λέικερς. Και αυτή είναι μια από τις υποχρεώσεις μου και ένας από τους στόχους μου όταν ήρθα εδώ. Πέρυσι δεν κατάφερα να το κάνω αυτό. Με πλήγωσε ο τραυματισμός μου».

LeBron on clinching a playoff spot: "I came here to put this franchise back where they needed to be. That was one of my responsibilities, one of my goals." pic.twitter.com/4zG8XK5IlJ

