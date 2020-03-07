ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΑΡΗΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 95vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 128
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 85vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 96
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 91vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 79
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 95vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 65
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 67vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 139vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΝΙΜ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ORIORA PISTOIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΟΦΗ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
OLIMPICO 83vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 73vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 69
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
LIVE
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 1
LIVE
ΦΛΟΡΕΣ ΤΖΕΙΣΙ 1vs
ΛΑΖAΡΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1
LIVE
DUCKWORTH/PEERS 1vs
MELIGENI/DEMOLINER 0
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 1
LIVE
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 1vs
LEYLAH FERNANDEZ 0
LIVE
MCLACHLAN/UCHIYAMA 0vs
ESCOBAR/HIDALGO 1
LIVE
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 0
LIVE
AYUMI HIRATA 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 1
LIVE
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1
LIVE
CHAPPELL/STALDER 1vs
RAPP/REDLICKI 0
LIVE
ALCANTARA/GONZALES 0vs
KALOVELONIS/TSITSIP. 0
LIVE
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 0vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ 0
LIVE
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 0vs
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATO/WANG 2vs
PEREZ/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 1vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 1vs
JUAN IGNACIO LONDERO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ 0vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VERA ZVONAREVA 2vs
LAURA SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
BEKTAS/MOORE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ROBERTO CID SUBERVI 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/SITAK 2vs
MARTINEZ/MUNOZ-ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0vs
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 1vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MCNALLY/PEGULA 2vs
STOSUR/WICKMAYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2vs
SCOTT PUODZIUNAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JULIAN SABORIO 0vs
ΚΟΥΖΜAΝΟΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 0vs
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 0vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
ARNEODO/CARUSO 0
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/TOWNSEND 2vs
BLINKOVA/MCHALE 1
ΤΕΛΙΚΟ
JOVIC/PERRIN 2vs
VAN NGUYEN/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 1vs
BARRIENTOS/ORE 2
COSTA RICA 0vs
BULGARIA 1
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
RIFQI/TRISMUWANTARA -vs
YEGO/MZAI -
USA -vs
UZBEKISTAN -
FINN TEARNEY -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
REBECCA PETERSON -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
BEALE/FANCUTT -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KAJITANI/SATO -vs
HAYASHI/MORISAKI -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
DAVID SUSANTO -vs
SHEIL KOTECHA -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
SANJAR FAYZIEV -
JORDAN THOMPSON -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
TKEMALADZE/TSIVADZE -vs
IVANOV/SIIMAR -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
ISMAEL MZAI -
GOLUBEV/NEDOVYESOV -vs
KOOLHOF/ROJER -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -
AMINA ANSHBA -vs
MAIAR SHERIF -
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
LOCK/LOCK -vs
NAOW/NAW -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
KATY DUNNE -
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -vs
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
LO CHIEN HSUN -vs
LUCA NARDI -
AGABIGUN/EREL -vs
CUKIERMAN/ERLICH -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
DESAI/ROGOZINSKA -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
JANI/SHERIF -vs
OZ/SEZER -
HELLER/TOREBKO -vs
BOYER/DAMM -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
HAZEM NAW -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
SONEGO/TRAVAGLIA -vs
NAM/SONG -
MOLCHANOV/ORLOV -vs
HSIEH/YANG -
HASSAN/SAMAHA -vs
KERDLAPHEE/KERDLAPHE -
FATTAR/OUAHAB -vs
LE/LY -
GRIGELIS/MUGEVICIUS -vs
SOUSA/SOUSA -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -
BALAZS/FUCSOVICS -vs
GILLE/VLIEGEN -
MEHLULI SIBANDA -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
KRAWIETZ/MIES -vs
GERASIMOV/VASILEVSKI -
CARR/DENOLLY -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
HESS-OLESEN/NIELSEN -vs
GARCIA/VEGA -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
NAM JI SUNG -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
LY NAM HOANG -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
LAURINAS GRIGELIS -vs
JOAO SOUSA -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
BASIC/BRKIC -vs
KLAASEN/ROELOFSE -
WALKOW/ZIELINSKI -vs
WONG/YEUNG -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ERIKSSON/LINDSTEDT -vs
BARRIOS/TABILO -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
GHORBEL/TESSA -
MARACH/MELZER -vs
BEHAR/CUEVAS -
KHAN/QURESHI -vs
KAVCIC/KOC.-DESMAN -
GASPAR/MASAROVA -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
BOBROV/ERLER -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
IGNACIO GARCIA -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
DURASOVIC/RUUD -vs
KING/LEWIS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
LEE DUCKHEE -
LAMINE OUAHAB -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
GULBIS/PODZUS -vs
MAAMOUN/SAFWAT -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ILYA MARCHENKO -vs
TSENG CHUN HSIN -
AISAM QURESHI -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
HOLGER RUNE -vs
QUINTON VEGA -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
PAVIC/SKUGOR -vs
BOPANNA/PAES -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
AQEEL KHAN -vs
NIK RAZBORSEK -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
BORBA/ZATAR -vs
DE SILVA/DISSANAYAKE -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
JERZY JANOWICZ -vs
LAM CHING -
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -vs
JUAN CERUNDOLO -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
KARLIS OZOLINS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DEMBEK/FALCAO -vs
FALLERT/MORENO -
GONZALEZ/REYES-VARELA -vs
HELIOVAARA/KONTINEN -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
HAYDN LEWIS -
CAROU/COMESANA -vs
HIDALGO/MONZON -
POLASEK/ZELENAY -vs
FOREJTEK/KOLAR -
ADOLFO VALLEJO -vs
YASHITA DE SILVA -
CABAL/FARAH -vs
GONZALEZ/ZEBALLOS -
DOMINGUEZ/GONZALEZ -vs
ECHARGUI/MANSOURI -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
AREVALO/MIRALLES -vs
BICKNELL/PHILLIPS -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
H. DEL PINO/PANTA -vs
EHRAT/MARGAROLI -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
JUAN IGNACIO LONDERO -
MARCELO AREVALO -vs
BLAISE BICKNELL -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
JUAN VARILLAS -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
A. ALVARADO LARIN -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
LUZ/MATOS -
ARIAS/ZEBALLOS -vs
CID SUBERVI/HARDT -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
FLORES/NUNEZ -vs
ANDREEV/DONSKI -
LIVE
RIO GRANDE VALLEY 118vs
OKLAHOMA CITY BLUE 111
LIVE
AUSTIN SPURS 87vs
NORTH. ARIZONA SUNS 92
LIVE
SALT LAKE CITY STARS 61vs
IOWA WOLVES 58
LIVE
AGUA CALIENTE 11vs
TEXAS LEGENDS 8
ΤΕΛΙΚΟ
FORT WAYNE MAD ANTS 116vs
COLLEGE PARK 112
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 126vs
LAKELAND MAGIC 133
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 134vs
GREENSBORO SWARM 129
ΤΕΛΙΚΟ
MAINE RED CLAWS 101vs
GRAND RAPIDS DRIVE 102
ΤΕΛΙΚΟ
WISCONSIN HERD 115vs
WESTCHESTER KNICKS 109
ΤΕΛΙΚΟ
SIOUX FALLS SKYFORCE 125vs
SANTA CRUZ WARRIORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
WINDY CITY BULLS 108vs
CAPITAL CITY GO-GO 117
LIVE
ΠΟΥΜΑΣ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 1
LIVE
ΠΟΥΕΜΠΛΑ 0vs
ΤΙΓΚΡΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΕΤAΡΟ 1vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 1
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ΚAΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ 0vs
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ 0
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ -vs
CARLOS STEIN -
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ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ -
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ΑΤΛAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 3vs
ΝΤΟΡAΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3
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ΚΑΡAΚΑΣ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥAΙΡΑ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 4vs
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2vs
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1
ΜΠAΝΦΙΛΝΤ -vs
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ -
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ -vs
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 78vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 84vs
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 78vs
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 79vs
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 79vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΚΕΙΝ ΝΤΙΟΥΚΣ 62vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ (Γ) 73
ΤΕΛΙΚΟ
PENN QUAKERS 78vs
ΚΟΡΝΕΛ ΜΠΙΓΚ ΡΕΝΤ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 85vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ 73vs
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 50vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡΣ ΠΙΚΟΚΣ 68vs
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΤΜΟΥΘ ΜΠΙΓΚ ΓΚΡΙΝ 61vs
ΓΕΙΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 72vs
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 67vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙΑΜΙ ΟΧΑΙΟ 65vs
ΟΧAΙΟ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΒΑΡΝΤ ΚΡΙΜΣΟΝ 55vs
ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΕΑΡΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΝΣΕΤΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΛAΙΟΝΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 62vs
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 84vs
ΓΟΥΕΙΚ ΦΟΡΕΣΤ ΝΤΕΜΟΝ ΝΤΙΚΟΝΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ 93vs
ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76
ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ -vs
ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ -
ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -vs
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -
ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -vs
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -vs
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -vs
UTEP MINERS -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
LIU SHARKS -
ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -
UT ARLINGTON -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -
ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -vs
ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 2vs
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ITAMBE MINAS (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOAVISTA-RJ 2vs
BANGU-RJ 1
NOVA IGUACU -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ -
CABOFRIENSE -vs
PORTUGUESA RJ -
MACAE-RJ -vs
MADUREIRA-RJ -
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
MONCTON MAGIC 130vs
ISLAND STORM 90
ΤΕΛΙΚΟ
WINDSOR EXPRESS 112vs
ST. JOHN'S EDGE 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 2vs
ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
CEARENSE 99vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ 93vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 81
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΙΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0vs
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -vs
ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
VAQUEROS DE BAYAMON 77vs
INDIOS DE MAYAGUEZ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SANTEROS DE AGUADA 84vs
CAPITANES DE ARECIBO 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0vs
ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 0vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -vs
ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -
ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -vs
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ATENEO VOLEY 1vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 1vs
ΡΟΥΝΑ 1
LDU ΠΟΡΤΟΒΙΕΧΟ -vs
ΝΤΕΛΦΙΝ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ITUANO-SP 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -vs
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ -
NOVORIZONTINO -vs
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 2
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΟΥΙΝAΛΑ 2vs
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 1
ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
ΕΡΕΒAΝ 0
ΝΟΑ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΣΙΡAΚ -
ΣΟΥΒΟΝ -vs
CHUNGNAM ASAN -
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ -vs
ΑΝΙAΝΓΚ -
ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ U23 -vs
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -
ΓΚΙΦΟΥ -vs
ΝΑΓΚAΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ -
ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ -vs
ΝΤΑΕΓΚΟΥ -
ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ -vs
ΓΚΟΥAΝΓΖΟΥ -
AS TIARE TAHITI -vs
TUPAPA -
MAGENTA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -vs
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -
SUTHERLAND SHARKS -vs
ROCKDALE CITY SUNS -
MANLY UNITED -vs
BLACKTOWN CITY -
SATYA WACANA -vs
PELITA JAYA BAKRIE -
SATRIA MUDA -vs
AMARTHA HANGTUAH -
BIMA PERKASA -vs
CAESAR SURABAYA -
LOUVRE SURABAYA -vs
INDONESIA PATRIOTS -
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -vs
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -
ΣΕΟΥΛ ΘAΝΤΕΡΣ -vs
ΓΚΟΙAΝΓΚ OΡAΙΟΝΣ -
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -vs
ΝΤΟΝΓΚΜΠΟΥ ΠΡΟΜΙ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
WARRIORS -
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
KGC (Γ) -
ΣΙΤΖΙΑΖΟΥAΝΓΚ -vs
ΧΕΝAΝ ΤΖΙAΝΓΕ -
ΝΤΑΛΙAΝ ΓΙΦAΝΓΚ -vs
ΚΙΝΤAΟ ΧΑΙΝΙΟΥ -
JIANGSU SUNING -vs
ΓΟΥΧAΝ ΖΑΛ -
BRISBANE CITY -vs
EASTERN SUBURBS -
GOLD COAST -vs
MAGPIES CRUSADERS -
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -vs
PENINSULA POWER -
QUEENSLAND LIONS -vs
CAPALABA -
ΑΣΤAΝΑ -vs
ΚΙΖΙΛΖAΡ -
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ -vs
ΟΚΖΕΤΠΕΣ -
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -vs
ΤΑΡAΖ -
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝAΙ -vs
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ -
THE GAP -vs
BRISBANE KNIGHTS -
ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ -vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ -
NORTH STAR -vs
CABOOLTURE FC -
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -vs
CENTENARY STORMERS -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -vs
ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -vs
ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΞAΝΘΗ U19 -vs
PANETOLIKOS U19 -
ΟΦΗ U19 -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U19 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U19 -vs
ΛΑΜΙΑ U19 -
ΑΕΚ U19 -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U19 -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 -vs
ΛAΡΙΣΑ U19 -
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -vs
ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΖΛΙΝ -
UHERSKY BROD -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ -vs
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΚ Β -
ΖΝΟΙΜΟ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -
ΧΛΟΥΤΣΙΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
ΓΙΑΝΤΑΝAΡΜΠΟΝ -vs
CHIN UNITED -
RAKHINE UNITED -vs
SAGAING UNITED -
ΑΓΙΕΒΑΝΤΙ -vs
ΓΙΑΝΓΚΟΝ -
ΖΒΕΚΑΠΙΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΑΝΜAΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
OLYMPIE BREZOVA -vs
ΕΚΛΑΡΟΝ ΒΑΛΚΟΥΡΤ -
ARITMA PRAHA -vs
ARSENAL CESKA LIPA -
NERATOVICE-BYSKOVICE -vs
MFK DOBRIS -
MONDI ŠTĚTÍ -vs
BANIK SOUS -
CHOMUTOV -vs
FK BRANDYS -
SK SLANY -vs
TATRAN RAKOVNÍK -
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ -vs
ASU POLI -
ΜΕΤΑΛΟΥΛ ΡΕΖΙΤΑ -vs
ΑΡAΝΤ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
AFC ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡAΣΙ -
ΦΑΡΟΥΛ -vs
ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -
ΠΑΝΤΟΥΡΙ ΤAΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ -vs
SCM ARGESUL PITESTI -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
BUREVISNYK -vs
SERTSE PODILLYA -
SAIF SC -vs
SHEIKH JAMAL -
MOHAMMEDAN DHAKA -vs
BASHUNDHARA KINGS -
SHEIKH RUSSEL -vs
MUKTIJODDHA SKC -