ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -
ΑΡΗΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΑΕΚ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 95vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 119
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 77vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 61
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 76vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 95
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 90vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 112
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 66vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 81
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 65vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 51
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 59vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 38
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 139vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΑΝΤ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΜΕΤΣ -vs
ΝΙΜ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ALMA TRIESTE -vs
ORIORA PISTOIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΟΦΗ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
WISCONSIN HERD 106vs
WESTCHESTER KNICKS 102
LIVE
SIOUX FALLS SKYFORCE 116vs
SANTA CRUZ WARRIORS 92
LIVE
WINDY CITY BULLS 108vs
CAPITAL CITY GO-GO 116
LIVE
RIO GRANDE VALLEY 94vs
OKLAHOMA CITY BLUE 94
LIVE
AUSTIN SPURS 63vs
NORTH. ARIZONA SUNS 72
LIVE
SALT LAKE CITY STARS 45vs
IOWA WOLVES 49
ΤΕΛΙΚΟ
ERIE BAYHAWKS 134vs
GREENSBORO SWARM 129
ΤΕΛΙΚΟ
MAINE RED CLAWS 101vs
GRAND RAPIDS DRIVE 102
ΤΕΛΙΚΟ
FORT WAYNE MAD ANTS 116vs
COLLEGE PARK 112
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 126vs
LAKELAND MAGIC 133
LIVE
ΚΕΡΕΤAΡΟ 1vs
ΤΟΛΟΥΚΑ 1
LIVE
ΠΟΥΜΑΣ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ 1
ΠΟΥΕΜΠΛΑ -vs
ΤΙΓΚΡΕΣ -
LIVE
OLIMPICO 75vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 73vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 69
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
LIVE
JOVIC/PERRIN 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 0
LIVE
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 1
LIVE
ΦΛΟΡΕΣ ΤΖΕΙΣΙ 0vs
ΛΑΖAΡΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 1
LIVE
DUCKWORTH/PEERS 1vs
MELIGENI/DEMOLINER 0
LIVE
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 1vs
LEYLAH FERNANDEZ 0
LIVE
JOHNSON/JOHNSON 1vs
BARRIENTOS/ORE 1
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 1
LIVE
MCLACHLAN/UCHIYAMA 0vs
ESCOBAR/HIDALGO 0
LIVE
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 0vs
YURIKO MIYAZAKI 0
LIVE
AYUMI HIRATA 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 0
LIVE
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0
LIVE
CHAPPELL/STALDER 0vs
RAPP/REDLICKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATO/WANG 2vs
PEREZ/SANDERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 1vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ 0vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 1vs
JUAN IGNACIO LONDERO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
BEKTAS/MOORE 1
ΤΕΛΙΚΟ
VERA ZVONAREVA 2vs
LAURA SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΜΠAΛΟΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0vs
ROBERTO CID SUBERVI 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/SITAK 2vs
MARTINEZ/MUNOZ-ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0vs
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 1vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCNALLY/PEGULA 2vs
STOSUR/WICKMAYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2vs
SCOTT PUODZIUNAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JULIAN SABORIO 0vs
ΚΟΥΖΜAΝΟΦ ΝΤΙΜΙΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 0vs
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 0vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
ARNEODO/CARUSO 0
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/TOWNSEND 2vs
BLINKOVA/MCHALE 1
COSTA RICA 0vs
BULGARIA 1
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
RIFQI/TRISMUWANTARA -vs
YEGO/MZAI -
USA -vs
UZBEKISTAN -
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ -vs
ΙΣΤΟΜΙΝ ΝΤΕΝΙΣ -
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -vs
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
ALCANTARA/GONZALES -vs
KALOVELONIS/TSITSIP. -
FINN TEARNEY -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
REBECCA PETERSON -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
BEALE/FANCUTT -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KAJITANI/SATO -vs
HAYASHI/MORISAKI -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
DAVID SUSANTO -vs
SHEIL KOTECHA -
JORDAN THOMPSON -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
SANJAR FAYZIEV -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
TKEMALADZE/TSIVADZE -vs
IVANOV/SIIMAR -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
ISMAEL MZAI -
GOLUBEV/NEDOVYESOV -vs
KOOLHOF/ROJER -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -
AMINA ANSHBA -vs
MAIAR SHERIF -
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
LOCK/LOCK -vs
NAOW/NAW -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
KATY DUNNE -
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -vs
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
LO CHIEN HSUN -vs
LUCA NARDI -
AGABIGUN/EREL -vs
CUKIERMAN/ERLICH -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -
JANI/SHERIF -vs
OZ/SEZER -
HELLER/TOREBKO -vs
BOYER/DAMM -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
HAZEM NAW -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
DESAI/ROGOZINSKA -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
MOLCHANOV/ORLOV -vs
HSIEH/YANG -
HASSAN/SAMAHA -vs
KERDLAPHEE/KERDLAPHE -
FATTAR/OUAHAB -vs
LE/LY -
GRIGELIS/MUGEVICIUS -vs
SOUSA/SOUSA -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
SONEGO/TRAVAGLIA -vs
NAM/SONG -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
KRAWIETZ/MIES -vs
GERASIMOV/VASILEVSKI -
CARR/DENOLLY -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
HESS-OLESEN/NIELSEN -vs
GARCIA/VEGA -
BALAZS/FUCSOVICS -vs
GILLE/VLIEGEN -
MEHLULI SIBANDA -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
LY NAM HOANG -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
LAURINAS GRIGELIS -vs
JOAO SOUSA -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
NAM JI SUNG -
WALKOW/ZIELINSKI -vs
WONG/YEUNG -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ERIKSSON/LINDSTEDT -vs
BARRIOS/TABILO -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
GHORBEL/TESSA -
MARACH/MELZER -vs
BEHAR/CUEVAS -
KHAN/QURESHI -vs
KAVCIC/KOC.-DESMAN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
BASIC/BRKIC -vs
KLAASEN/ROELOFSE -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
BOBROV/ERLER -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
IGNACIO GARCIA -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
GASPAR/MASAROVA -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
LEE DUCKHEE -
LAMINE OUAHAB -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
GULBIS/PODZUS -vs
MAAMOUN/SAFWAT -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ILYA MARCHENKO -vs
TSENG CHUN HSIN -
JULIUS TVERIJONAS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
DURASOVIC/RUUD -vs
KING/LEWIS -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
AISAM QURESHI -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
HOLGER RUNE -vs
QUINTON VEGA -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
PAVIC/SKUGOR -vs
BOPANNA/PAES -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
BORBA/ZATAR -vs
DE SILVA/DISSANAYAKE -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
JERZY JANOWICZ -vs
LAM CHING -
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -vs
JUAN CERUNDOLO -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
AQEEL KHAN -vs
NIK RAZBORSEK -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
DEMBEK/FALCAO -vs
FALLERT/MORENO -
GONZALEZ/REYES-VARELA -vs
HELIOVAARA/KONTINEN -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
HAYDN LEWIS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
POLASEK/ZELENAY -vs
FOREJTEK/KOLAR -
ADOLFO VALLEJO -vs
YASHITA DE SILVA -
CAROU/COMESANA -vs
HIDALGO/MONZON -
DOMINGUEZ/GONZALEZ -vs
ECHARGUI/MANSOURI -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
AREVALO/MIRALLES -vs
BICKNELL/PHILLIPS -
CABAL/FARAH -vs
GONZALEZ/ZEBALLOS -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
H. DEL PINO/PANTA -vs
EHRAT/MARGAROLI -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
JUAN IGNACIO LONDERO -
MARCELO AREVALO -vs
BLAISE BICKNELL -
WILFREDO GONZALEZ -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
JUAN VARILLAS -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΓΚΙΡAΛΝΤΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
LUZ/MATOS -
A. ALVARADO LARIN -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
ARIAS/ZEBALLOS -vs
CID SUBERVI/HARDT -
FLORES/NUNEZ -vs
ANDREEV/DONSKI -
LIVE
ΚAΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ 0vs
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ 0
ΣΠ. ΚΡΙΣΤAΛ -vs
CARLOS STEIN -
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΝΤ ΣΕΖAΡ ΒΑΛΙΕΧΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 78vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ 96
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 78vs
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΓΚΡΙΝ ΦΑΛΚΟΝΣ 84vs
ΜΠAΦΑΛΟ ΜΠΟΥΛΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΖΙΠΣ 79vs
ΚΕΝΤ ΣΤΕΙΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΦΛΑΣΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΔΟ ΡΟΚΕΤΣ 79vs
ΙΣΤΕΡΝ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΙΝΓΚΛΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
PENN QUAKERS 78vs
ΚΟΡΝΕΛ ΜΠΙΓΚ ΡΕΝΤ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΣΙΠΕΒ. 85vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡΣ ΠΙΚΟΚΣ 68vs
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΒΑΡΝΤ ΚΡΙΜΣΟΝ 55vs
ΜΠΡAΟΥΝ ΜΠΕΑΡΣ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 67vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΝΣΕΤΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΛAΙΟΝΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΤΜΟΥΘ ΜΠΙΓΚ ΓΚΡΙΝ 61vs
ΓΕΙΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 72
ΣΙΚΑΓΟ ΡΑΜΠΛΕΡΣ -vs
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -
ΓΟΥΟΦΟΡΝΤ ΤΕΡΙΕΡΣ -vs
ΣΙΤΑΝΤΕΛ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΜΠΡΟΥΙΝΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΙΤ ΑΖΤΕΚΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΝΤΟΝΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -
ΙΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΙΤ ΣΙΚΑΜΟΡΕΣ -vs
ΜΙΖΟΥΡΙ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΑΡΣ -
ΜAΡΕΙ ΣΤΕΙΤ ΡΕΙΣΕΡΣ -vs
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -
ΠΕΠΕΡΝΤAΙΝ ΓΟΥΕΙΒΣ -vs
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΛΑΦΑΓΙΕΤ -vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΡΕΝΤ ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΜΠAΛΤΙΜΟΡ -vs
N. ΧΑΜΣAΙΡ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ -vs
UTEP MINERS -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
LIU SHARKS -
ΜΕΡΣΕΡ ΜΠΕΑΡΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ. ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΑΜAΟΥΝΤΣ -
UT ARLINGTON -vs
ΚΟΣΤΑΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΑΝΤΙΛΙΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΤΡΕΞΕΛ ΝΤΡΑΓΚΟΝΣ -vs
ΓΟΥΙΛΜΙΝΓΚΤΟΝ. -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ -
ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΣΑΤΣΟΥΣΕΤΣ ΡΙΒΕΡ ΧΟΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 2vs
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ITAMBE MINAS (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΓΚΟΥΑ 0vs
ΚΑΡAΚΑΣ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΓΚΟΥAΙΡΑ -vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ 4vs
ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 2vs
ΡΟΖAΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ 1
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ -vs
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA -
ΜΠAΝΦΙΛΝΤ -vs
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BOAVISTA-RJ 2vs
BANGU-RJ 1
NOVA IGUACU -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ -
CABOFRIENSE -vs
PORTUGUESA RJ -
MACAE-RJ -vs
MADUREIRA-RJ -
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΜΕΡΛΟ 2vs
ΕΞΚΙΟΥΡΣΙΟΝΙΣΤΑΣ 0
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΙΤΑΛΙAΝΟ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙAΝΟ ΑΡΕΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
CEARENSE 99vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΠΑΟΥΛΙΣΤΑ 93vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 81
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΙΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
MONCTON MAGIC 130vs
ISLAND STORM 90
ΤΕΛΙΚΟ
WINDSOR EXPRESS 112vs
ST. JOHN'S EDGE 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΣΙΟΝAΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0vs
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 0
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ -vs
ΧΕΝΕΡΑΛ ΝΤΙΑΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
VAQUEROS DE BAYAMON 77vs
INDIOS DE MAYAGUEZ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SANTEROS DE AGUADA 84vs
CAPITANES DE ARECIBO 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0vs
ΑΛΒΑΡAΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΙ 0vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΜΠΕΛΓΚΡAΝΟ 1
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΟΡΟΝ -vs
ΕΣΤΟΥΝΤΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ -
ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥAΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ -vs
ΣΑΝΤΙAΓΚΟ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕΡΟ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -vs
ΧΙΜΝAΣΙΑ ΜΕΝΤΟΖΑ -
ΒΙΓΙΑ ΝΤΑΛΜΙΝ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚΑΤΕΠΕΚ 3vs
ΝΤΟΡAΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ 3
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΖΑΚΑΤΕΚΑΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ATENEO VOLEY 1vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΚΝΙΚΟ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 1vs
ΡΟΥΝΑ 1
LDU ΠΟΡΤΟΒΙΕΧΟ -vs
ΝΤΕΛΦΙΝ -
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ITUANO-SP 0vs
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ -vs
ΦΕΡΟΒΙAΡΙΑ -
NOVORIZONTINO -vs
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 2
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚΟΥΙΝAΛΑ 2vs
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 1
ΜΟΥΝΙΣΙΠAΛ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΑΚΑΤΕΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
ΕΡΕΒAΝ 0
ΝΟΑ -vs
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -
ΑΡΑΡAΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΣΙΡAΚ -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΠAΣΟ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ -
SEATTLE SOUNDERS II -vs
ΡΕΝΟ 1868 -
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ -vs
ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ -
ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ ΙΙ -vs
ΤAΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ -
ΣΟΥΒΟΝ -vs
CHUNGNAM ASAN -
ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ -
ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ -vs
ΑΝΙAΝΓΚ -
ΣΑΝΓΚΖΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ -vs
ΝΤΑΕΓΚΟΥ -
ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ -vs
ΓΚΟΥAΝΓΖΟΥ -
AS TIARE TAHITI -vs
TUPAPA -
MAGENTA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ U23 -vs
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -
ΓΚΙΦΟΥ -vs
ΝΑΓΚAΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ -
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -vs
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -
SUTHERLAND SHARKS -vs
ROCKDALE CITY SUNS -
MANLY UNITED -vs
BLACKTOWN CITY -
ΣΕΟΥΛ ΘAΝΤΕΡΣ -vs
ΓΚΟΙAΝΓΚ OΡAΙΟΝΣ -
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -vs
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -vs
ΝΤΟΝΓΚΜΠΟΥ ΠΡΟΜΙ -
SATYA WACANA -vs
PELITA JAYA BAKRIE -
SATRIA MUDA -vs
AMARTHA HANGTUAH -
BIMA PERKASA -vs
CAESAR SURABAYA -
LOUVRE SURABAYA -vs
INDONESIA PATRIOTS -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
WARRIORS -
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
KGC (Γ) -
BRISBANE CITY -vs
EASTERN SUBURBS -
GOLD COAST -vs
MAGPIES CRUSADERS -
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ -vs
PENINSULA POWER -
QUEENSLAND LIONS -vs
CAPALABA -
ΝΤΑΛΙAΝ ΓΙΦAΝΓΚ -vs
ΚΙΝΤAΟ ΧΑΙΝΙΟΥ -
ΣΙΤΖΙΑΖΟΥAΝΓΚ -vs
ΧΕΝAΝ ΤΖΙAΝΓΕ -
JIANGSU SUNING -vs
ΓΟΥΧAΝ ΖΑΛ -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
ΑΛΜΠΑΝΙ ΚΡΙΚ -vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ -
THE GAP -vs
BRISBANE KNIGHTS -
NORTH STAR -vs
CABOOLTURE FC -
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -vs
CENTENARY STORMERS -
ΑΣΤAΝΑ -vs
ΚΙΖΙΛΖAΡ -
ΟΡΝΤΑΜΠAΣΙ -vs
ΟΚΖΕΤΠΕΣ -
ΚΑΙΡAΤ ΑΛΜAΤΙ -vs
ΤΑΡAΖ -
ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΟΝAΙ -vs
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ -
ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚAΝ -vs
ΠΣΙΣ ΣΕΜΑΡΑΝΓΚ -
ΠΟΥΣΑΜAΝΙΑ ΜΠΟΡΝΕΟ -vs
ΠΕΡΣΙΠΟΥΡΑ ΤΖΑΓΙΑΠΟΥΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ -vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ -
ΞAΝΘΗ U19 -vs
PANETOLIKOS U19 -
ΟΦΗ U19 -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ U19 -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ U19 -vs
ΛΑΜΙΑ U19 -
ΑΕΚ U19 -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ U19 -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ U19 -vs
ΛAΡΙΣΑ U19 -
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -vs
ΒΕΛΚΕ ΜΕΖΙΡΙΤΣΙ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΣΛΟΒAΚΟ Β -vs
ΖΛΙΝ -
ΣΛΟΒΑΝ ΡΟΣΙΤΣΕ -vs
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΚ Β -
ΖΝΟΙΜΟ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β -
ΧΛΟΥΤΣΙΝ -vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -
UHERSKY BROD -vs
ΒΙΣΚΟΦ -
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ -vs
ASU POLI -
ΜΕΤΑΛΟΥΛ ΡΕΖΙΤΑ -vs
ΑΡAΝΤ -
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ -vs
AFC ΝΤΟΥΝΑΡΕΑ ΚΑΛΑΡAΣΙ -
ΦΑΡΟΥΛ -vs
ΤΟΥΡΙΣ-ΟΤΟΥΛ ΤΟΥΡΝΟΥ Μ. -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ -
ΠΑΝΤΟΥΡΙ ΤAΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ -vs
SCM ARGESUL PITESTI -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
RAKHINE UNITED -vs
SAGAING UNITED -
ΑΓΙΕΒΑΝΤΙ -vs
ΓΙΑΝΓΚΟΝ -
ΓΙΑΝΤΑΝAΡΜΠΟΝ -vs
CHIN UNITED -
ΖΒΕΚΑΠΙΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΑΝΜAΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
BUREVISNYK -vs
SERTSE PODILLYA -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ -
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ -vs
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ -
ΧΡΟΥΝΤΙΜ -vs
FK ΒAΡΝΣΝΤΟΡΦ -
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ -vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ -
OLYMPIE BREZOVA -vs
ΕΚΛΑΡΟΝ ΒΑΛΚΟΥΡΤ -
NERATOVICE-BYSKOVICE -vs
MFK DOBRIS -
MONDI ŠTĚTÍ -vs
BANIK SOUS -
CHOMUTOV -vs
FK BRANDYS -
ARITMA PRAHA -vs
ARSENAL CESKA LIPA -
SK SLANY -vs
TATRAN RAKOVNÍK -
SPARTA KUTNÁ HORA -vs
NACHOD DESTNE -
KOLIN -vs
VELKE HAMRY -
TRUTNOV -vs
BENATKY NAD JIZEROU -
VYSOKE MYTO -vs
SK PORICANY -
LETOHRAD -vs
SOKOL LIBIS -
HORKY NAD JIZEROU -vs
DVUR KRALOVE -
ΜΟΤΟΡΛΕΤ ΠΡAΧΑ -vs
ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ -
ΖΜΠΟΥΖAΝΙ 1953 -vs
ΖΙΒAΝΙΣΕ -
ΠΙΣΕΚ -vs
ΛΟΚΟ ΒΛΤAΒΙΝ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΚ -vs
ΧΛΟΥΜΕΚ -