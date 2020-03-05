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  • LIVE

    ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 54

    vs

    ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 47

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 48

    vs

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 56

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 54

    vs

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 64

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 20

    vs

    ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 19

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 15

    vs

    ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 27

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 24

    vs

    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 23

    LIVE MATCH

  • ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    vs

    ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -

    vs

    ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    HALIFAX HURRICANES 111

    vs

    KW TITANS 102

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  • LIVE

    APAN BLUMENAU 2

    vs

    ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    SESI-SP 3

    vs

    ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2

    vs

    ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1

    vs

    ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3

    vs

    ΣΕΣΚ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    CAPITANES DE ARECIBO 71

    vs

    BRUJOS DE GUAYAMA 43

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  • LIVE

    CARIDUROS DE FAJARDO 91

    vs

    VAQUEROS DE BAYAMON 76

    LIVE MATCH

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    ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3

    vs

    SAN JOSE 0

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    ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 1

    vs

    ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0

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  • LIVE

    LONG ISLAND NETS 57

    vs

    DELAWARE BLUE COATS 64

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 42

    vs

    ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 44

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 18

    vs

    ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 44

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΟΥΙΜΣΑ 0

    vs

    ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 2

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  • LA UNION -

    vs

    ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΝΤΕΛΦΙΝ 0

    vs

    ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 1

    vs

    ΜΠΟΛΙΒAΡ 0

    LIVE MATCH

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    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 0

    vs

    ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 1

    vs

    ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΙΓΚΡΕ 0

    vs

    ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2

    vs

    ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0

    vs

    ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -

    vs

    ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1

    vs

    ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    vs

    ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -

    vs

    ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIU SHARKS -

    vs

    ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -

    vs

    ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -

    vs

    ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -

    vs

    ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -

    vs

    ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -

    vs

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -

    vs

    ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -

    vs

    ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -

    vs

    ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) -

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -

    vs

    ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -

    vs

    ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -

    vs

    ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -

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  • VK SELMY BRNO (W) -

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -

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  • OK UB (W) -

    vs

    ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -

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  • ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -

    vs

    ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΚΙΡΙAΤ ΑΤΑ -

    vs

    ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΙΡΟΝΙ ΝΕΤAΝΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) -

    vs

    SASSUOLO VOLLEY (W) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ -

    vs

    ΣΤΕAΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΕΙΤAΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ Π. ΤΙΚΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΕΝ ΧΕΛΝΤΕΡ ΣAΝΣ -

    vs

    ΖΟΡΓΚ ΕΝ ΖΕΚΕΡΧΕΙΝΤ ΛΕΙΝΤΕΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΚAΝΤΕΜΙ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΑΡΗΣ ΛΙΒAΡΝΤΕΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ