Καβαλίερς-Σέλτικς: «Θεός» ο Πόρτερ δεν ξεκίνησε γιατί ξέχασε τη φανέλα του (vid)

Ο αγώνας των Καβαλίερς με τους Σέλτικς είναι έτοιμος να ξεκινήσει ωστόσο παρατηρείται μια αναταραχή στο πάγκο των «ιπποτών», με τον τεχνικό της ομάδας να τρέχει στον Ντελαβεντόβα και να του λέει να μπει στο ματς. Αυτό έγινε γιατί αρχικά αυτός που ήταν να ξεκινήσει την αναμέτρηση ήταν ο Κέβιν Πόρτερ, με τον μικρό «Θεό» των Καβαλίερς να έχει ξεχάσει τη φανέλα του στα αποδυτήρια!

Kevin Porter Jr. was supposed to start tonight... but he forgot his jersey pic.twitter.com/npJfRblxUZ

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2020