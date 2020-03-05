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ΠΑΟΚ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 92vs
ΒΟΝΝΗ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
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ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 62vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 65
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ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 54vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 47
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ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 52vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 58
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ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 27vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 26
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ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 20vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 19
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ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 15vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 31
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
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ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
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COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1
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ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 0vs
PARRY/PEDRETTI 1
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KING/ZVONAREVA 1vs
GUMULYA/ROMPIES 0
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BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 1
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JOHNSON/JOHNSON 1vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
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ZVEREV/ZVEREV 0vs
KORDA/KRUEGER 0
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GOM.-HERRERA/TROICKI 1vs
PASHA/SCHNUR 0
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ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 0
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LUZ/MATOS 0vs
POLANSKY/SCHNUR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -
LEYLAH FERNANDEZ -vs
SLOANE STEPHENS -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
MICHIKA OZEKI -vs
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ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
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ROOPA BAINS -
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IVANA POPOVIC -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
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ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
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ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
BAINS/BEREZOV -vs
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JAYDEN COURT -
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ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
OZEKI/UEDA -vs
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MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
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SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
HSU/ROMIOS -vs
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BEALE/FANCUTT -vs
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RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
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TAYLOR/TAYLOR -
MA/XUN -vs
HAYASHI/MORISAKI -
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ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
TENA LUKAS -
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
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MELIS SEZER -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
MARION VIERTLER -vs
MAIAR SHERIF -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ROBBIE ARENDS -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
KATY DUNNE -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
BERFU CENGIZ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -vs
LUCA NARDI -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
LO CHIEN HSUN -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
MARTINA BIAGIANTI -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
DUSTY BOYER -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
OANA GEORGETA SIMION -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ANDREEA AMALIA ROSCA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
TIM HANDEL -vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ROBILLARD-MILLETTE -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
PIERRE MALAN -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
IZABELA G. NOVAC -vs
ELISA CAMERANO -
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -vs
FRANCESCO MAESTRELLI -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ZEINA SHAABAN -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
REBEKA MASAROVA -vs
J. BOUZAS MANEIRO -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
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ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
HIDALGO/MONZON -vs
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MIRIAM KOLODZIEJOVA -vs
KAROLA BEJENARU -
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
BORZA/DIMA -vs
GUNES/SARITAS -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
OZ/SEZER -vs
GALFI/STRAKHOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
MARTHA MATOULA -
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ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
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ABOIAN/FARJAT -vs
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ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -
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ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
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ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
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ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -
MARKOVA/RADISIC -vs
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MURRAY/STOLLAR -vs
OCHSNER/ZUGER -
DAVIS/SIBANDA -vs
ARENDS/BECKLEY -
FALKOWSKA/KUBKA -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ANNA ZAJA -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
LE BIHAN/NOEL -vs
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ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
HAJEK/VILARDO -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
MANAFOV/PICHLER -vs
CRETU/IVANOV -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
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BINDA/MINC -vs
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ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
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ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
LIVE
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
LIVE
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
LIVE
ΜΟΤAΓΚΑ 0vs
UPNFM 0
ΒΙΝΤΑ -vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ -
ΜAΡΑΘΟΝ -vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ -
HONDURAS PROGRESO -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΜΑΡΙΛΙΑ -vs
RIO PRETO-SP -
BATATAIS-SP -vs
OLIMPIA FC SP -
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
LIU SHARKS -vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ -
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ -
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ -
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
AQUIDAUANENSE -vs
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CORUMBAENSE -
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ -vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ -
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ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ -vs
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ΧAΤΤΑ -
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ -vs
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ΣΕΤΙΦ -
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MA'AN -
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ΖAΜΠΙΑ (Γ) -
HORIZONT MINSK (W) -vs
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ΤΣΜΟΚΙ-ΜΙΝΣΚ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
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ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
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ΕΝΠΙ -
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ΑΛ ΣAΑΜΠ -vs
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ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -
VK SELMY BRNO (W) -vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -
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ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΤΟΡAΖ ΚΡΕΠΣΙΝΙΟ ΚΛΟΥΜΠΑΣ -vs
SILALES LUSIS -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ ΙΙ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΤΙΝΓΚΑ ΜΑΡΙΓΙΑΜΠΟΛΕ -
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ΤΕΛΣΙAΙ -
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ΜΑΖΕΙΚΙΑΙ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
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