ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 96vs
ΚΙΜΚΙ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 73vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 72vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 65
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 71vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 55
LIVE
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 47vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 59
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 68vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 72
LIVE
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 0vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 2
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 7vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
LIVE
XUN FANG YING 0vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 1
LIVE
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 1
LIVE
K. KING/PATINO 1vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
LIVE
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ANASTASIA POTAPOVA -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ -vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ -vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
PAULA KANIA -
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ -
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ANNA ZAJA -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ -
ROBBIE ARENDS -vs
MUZINGAYE SIBANDA -
PAULA ORMAECHEA -vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
GUSTAF STROM -
CEZAR CRETU -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
LUCA NARDI -vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
EVGENY TYURNEV -vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ERIE BAYHAWKS 114vs
LONG ISLAND NETS 114
LIVE
AUSTIN SPURS 39vs
TEXAS LEGENDS 49
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
LIVE
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2
LIVE
ΚΑΡAΚΑΣ 1vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1
LIVE
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
LIVE
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 59vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 62
LIVE
GUABIRA 1vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 1
LIVE
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
LIVE
SAN FRANCISCO 0vs
ΤΑΟΥΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 83vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 93vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAN GERMAN 76vs
SANTEROS DE AGUADA 87
ΤΕΛΙΚΟ
BAHIA DE FEIRA 3vs
ALAGOINHAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ -
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ -
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ -
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ -
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ -
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ -
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ -
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ -
ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -vs
ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SAN LORENZO (W) 3vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
ΤΙΧΟΥAΝΑ -vs
ΤΟΛΟΥΚΑ -
SOAGA -vs
BA FC -
TUPAPA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
AS VENUS -vs
AUCKLAND CITY -
MAGENTA -vs
AS TIARE TAHITI -
REAL KASHMIR FC -vs
NEROCA FC -
TRAU FC -vs
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΠΡAΔΕΡΣ -
ΣΙΔΝΕΙ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
UC CAPITALS (W) -vs
ΣAΟΥΘΣΑΙΝΤ ΦΛAΙΕΡΣ (Γ) -
REDLANDS UNITED -vs
BRISBANE CITY -
QUEENSLAND LIONS -vs
MORETON BAY UNITED -
SC WANDERERS -vs
BRISBANE ROAR U21 -
RAHMATGONJ MFS -vs
BASHUNDHARA KINGS -
ABAHANI LIMITED -vs
MOHAMMEDAN DHAKA -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
IBK ΑΛΤΟΣ (Γ) -
ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜAΓΚΑ -vs
ΣΕΝΤAΙ -
ΓΚAΜΠΑ ΟΣAΚΑ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΝΑΓΚΟΓΙΑ -
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -vs
ΣΑΠΟΡΟ -
ΧΙΡΟΣΙΜΑ -vs
ΣΑΓΚAΝ ΤΟΣΟΥ -
ΣΙΜΙΖΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ -vs
ΟΥΡAΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤAΙΑΜΟΝΤΣ -
ΚΑΣΙΒΑ -vs
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ -
ΜΑΣΙΣ -vs
SEVAN -
BKMA ΕΡΕΒAΝ -vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -
FK VAN -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ ΓΚΟΥΜΡΙ 2 -
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -vs
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -
ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -vs
ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -
ELAZIZ BELEDIYESPOR -vs
ΠΑΓΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΝΟ ΒΑΜΠΙΡ -vs
SAIGON HEAT -
ΟΞΙΝ ΑΛΜΠΟΡΖ -vs
ΣΕΠΑΣΙ -
ΚΑΣΚAΙ -vs
ΣΕΠΙΝΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡAΚ -vs
ΣΧΑΧΡΑΝΤAΡΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΑΡΜAΝ ΓΚΟΧAΡ -vs
ΝΑΒAΝΤ ΟΥΡΜΙΑ -
ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ -vs
ΜΠAΝΤΕΡΑΝ ΤΕΧΡAΝ -
RAYKA BABOL -vs
ΝΙΡΟΓΙΕ ΖAΜΙΝΙ -
ΝΤΑΜAΣ ΓΚΙΛAΝ -vs
ΚΧΟΥΣΕΧ ΤΑΛAΙ -
ΜΕΣ ΚΕΡΜΑΝ -vs
ΜΕΣ ΡΑΦΣΑΝΓΙAΝ -
ΣΟΡΚΠΟΥΣAΝ ΠΑΚΝΤAΣΤ -vs
ΕΣΤΕΓΚAΛ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -
GRYKA DRENASI -vs
KF TREPCA MITROVICE -
KF RAMIZ SADIKU -vs
KF ISTOGU -
ONIX BANJE -vs
KF ULPIANA -
KF KEK-U -vs
KF VITIA -
KF 2 KORRIKU -vs
KF VELLAZNIMI -
KF VLLAZNIA POZHERAN -vs
KF LIRIA -
KF MALISHEVA -vs
KF DARDANA -
KF BESA PEJE -vs
KF ARBERIA -
KF GJILANI -vs
KF FERONIKELI -
KF TREPCA '89 -vs
KF LLAPI -
KF BALLKANI -vs
FC DRITA -
FC PRISHTINA -vs
KF FERIZAJ -
ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ -vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ -vs
YOUNG SPORT ACADEMY -
ΦΕΟΥΤΣΕ -vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ -
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ -
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ENISEY (W) -
ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -
KYIV BASKET (W) -vs
BERDYANSK (W) -
JAVAHERI GONBAD -vs
KALEH MAZANDARAN -
RAH YAB MARIVAN -vs
PAYAM KHORASAN -
ΚΧΑΤAΜ ΑΡΝΤΑΚAΝ -vs
ΠΑΙΚΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ -
ΣΑΙΠA ΤΕΧΡAΝ -vs
FOOLAD SIRJAN -
MATIN VARAMIN -vs
SHAHRDARI URMIA -
ΣΑΧΡΝΤAΡΙ ΑΡAΚ -vs
SHAHDAB YAZD -
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ -vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ -
ΝΑΖΡΑΝ -vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ -
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ -vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ -
ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ -vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
SHKENDIJA -
AKADEMIJA PANDEV -vs
SHKUPI SKOPJE -
RENOVA -vs
STRUGA -
LABUNISHTA -