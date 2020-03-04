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  • LIVE

    ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 29

    vs

    ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 17

    LIVE MATCH

  • ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -

    vs

    ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -

    vs

    ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -

    vs

    ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -

    vs

    ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 72

    vs

    ΠΙΝΕΙΡΟΣ 58

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΡAΝΚΑ 86

    vs

    ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 64

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 57

    vs

    ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 70

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 58

    vs

    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 53

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 72

    vs

    ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 60

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 72

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 59

    LIVE MATCH

  • LIVE

    SAN GERMAN 30

    vs

    SANTEROS DE AGUADA 36

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΕΛΙΠΙΛΛA 0

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ERIE BAYHAWKS 27

    vs

    LONG ISLAND NETS 28

    LIVE MATCH

  • LIVE

    SAN LORENZO (W) 1

    vs

    BANCO PROVINCIA (W) 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 0

    vs

    ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 0

    vs

    ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΚΑΡAΚΑΣ 0

    vs

    ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0

    vs

    ΓΚΡΕΜΙΟ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3

    vs

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1

    vs

    ΣAΝΤΟΣ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    GUABIRA 0

    vs

    ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    vs

    ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -

    vs

    ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -

    vs

    ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -

    vs

    ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -

    vs

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -

    vs

    ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -

    vs

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΙΠΣΚΟΜΠ -

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -

    vs

    ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ -

    vs

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ -

    vs

    ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -

    vs

    ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -

    vs

    ENISEY (W) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΚΙΜΚΙ-ΠΟΝΤΜΟΣΚΟΒΙΕ ΜΟΣΧΑΣ -

    vs

    ΚΙΟΥΠΟΛ-ΡΟΝΤΝΙΚΙ ΙΖΧΕΒΣΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -

    vs

    ΜΠΟΥΡΕΒΕΣΤΝΙΚ ΓΙAΡΟΣΛΑΒ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • UNIVERSITY-UGRA -

    vs

    ΣΠΑΡΤΑΚ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ Β’ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ