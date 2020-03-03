ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 107vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 104
LIVE
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 92vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 1
LIVE
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 1
LIVE
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 0
LIVE
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
LIVE
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 0vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
LIVE
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 0vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
CHIARA DI TOMMASO -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
BRANKOVIC/FOWLER -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
GARLAND/KUNG -
ASHLEY/BOZICEVIC -vs
BARRY/TOMIC -
BARCLAY/MEAGHER -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ -vs
SLOANE STEPHENS -
BARAD/MATARUGA -vs
POULOS/SYMONS -
DELLAVEDOVA/MA -vs
CORBETT/IBRAHIM -
OZEKI/UEDA -vs
UREKE/ZAKARLYUK -
HONDO/KAWAMURA -vs
BAINS/BEREZOV -
MA/XUN -vs
HONTAMA/KUWATA -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
COURT/SWEENY -
KAJI/NAMIGATA -vs
KOBORI/SHIMIZU -
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ -vs
YURIKO MIYAZAKI -
HSU/ROMIOS -vs
ADDISON/DELANEY -
DELANEY/MAHER -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ -vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -
NOGUCHI/TAJIMA -vs
CRNOKRAK/GREEN -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA -
PARNABY/SMITH -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
OSBORNE/SHARMA -vs
BEALE/FANCUTT -
DI TOMMASO/MARSHALL -vs
HOSOGI/MATSUDA -
HIRATA/NAGATA -vs
AYUKAWA/SEMA -
UCHIJIMA/ZHANG -vs
KAJITANI/SATO -
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ -
RISA USHIJIMA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
MUSTAFA CAN GUNES -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
LEE SO-RA -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ADESUWA OSABUOHIEN -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ -vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -
IMANISHI/YONEHARA -vs
HAYASHI/MORISAKI -
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ -
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -vs
ANDRES HAEFELE -
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
GOKBERK SARITAS -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
HAJEK/VILARDO -vs
KOVACIC/PECAK -
BEREZNYAK/KIMCHI -vs
FALKOWSKA/KUBKA -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
RAMADAN/SHAABAN -vs
AMR/HABIB -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
CAIJSA HENNEMANN -vs
MARTINA BIAGIANTI -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
MANAFOV/PICHLER -vs
MOHD/SYED NAGUIB -
TSHEGOFATSO TSIANG -vs
BERFU CENGIZ -
CARR/DENOLLY -vs
CHINGONO/TSIANG -
KRASNOVA/SELEKHMETEV -vs
KALAITZIS/PYSSON -
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ADAMEK/AMIROV -vs
IGOSHIN/TYURNEV -
BOONE/OSABUOHIEN -vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA -
CARIPI/HUNTER -vs
KRSTIN/RADOJKOVIC -
CREPALDI/RICCA -vs
GENGEL/POLJAK -
MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
CRETU/IVANOV -vs
JERMAR/POSPISIL -
NABIL/RAMY -vs
LEE/ROMEO -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ -vs
JIL BELEN TEICHMANN -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
DANILINA/KOVAL -vs
GUO/HAN -
BOYER/DAMM -vs
DIARRA/NOUZA -
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
OZ/SEZER -vs
KAN/MOLINARO -
SAKELLARIDIS/SAKELL. -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
JASMIJN GIMBRERE -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
HELLER/TOREBKO -vs
BATTAGLINO/MICELI -
GIRARDI/KULHAVA -vs
MIHAIL/TREVISAN -
LORENZO ROTTOLI -vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ASTAKHOVA/DEMA -vs
BAYKAN/KAJEVIC -
BILGIN/ILKEL -vs
CEPEL/VEREMEYCHUK -
ROBILLARD-MILLETTE -vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ -
HERAZO/LIZARAZO -vs
GALFI/STRAKHOVA -
JANIS/NAREYKA -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
CHLPAC/MARTINICH -vs
FULOP/KALLISTROU -
BERGEN/DUCA -vs
MATOULA/SPIRIDIS -
AHREN MOONGA/NG -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
CAPPELLETTI/ROCCHETT -vs
CUROVIC/OSTLUND -
BOMBARA/MARINO -vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. -
CORNUT/SCHMITZ -vs
HODKIN/SCHINAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
FOUAD/FOUAD -vs
NOVAC/VIG -
GIANNI MINA -vs
JULES OKALA -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
MANJI/STEVENSON -vs
OKAMURA/WATANABE -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA -
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
BECKER/MALAN -vs
KRUGER/LOUBSER -
LO/MORITANI -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
CAMERANO/VAN POPPEL -
INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
JANDRIC/RAJKOVIC -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
GORBUNOVA/ZAWADZKA -vs
GADIENT/KARAMOKO -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
JASKIEWICZ/SHAN -vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -
HE/HUA -vs
EVERY/PISANE -
TURKER/AKKOYUN -vs
BORZA/DIMA -
NIEDERMEIER/ZUND -vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA -
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
GADAMAURI/HASSON -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
ERNAELSTEEN/MEERSCH. -vs
BOBROV/ERLER -
IONE/LEHECKA -vs
THANOS/XILAS -
BOUZAS/CUSTIC -vs
KLASEN/KOELZER -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
KAPIRIS/STAMOULOS -
DIATCHEN./DZALAMIDZE -vs
BUCSA/HEISEN -
MOLINO/OLIVER -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
GRANOLLERS/VERVOORT -vs
GAKHOV/LOPEZ -
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
PASHA/SCHNUR -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
KIM CLIJSTERS -vs
JOHANNA KONTA -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
LUZ/MATOS -vs
POLANSKY/SCHNUR -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
K. KING/PATINO -vs
DESCOTTE/HERNANDEZ -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV -vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ -
PRIHODKO/WEIS -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
ALBOT/COPIL -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ZVEREV/ZVEREV -vs
KORDA/KRUEGER -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
LIVE
SALT LAKE CITY STARS 84vs
SOUTH BAY LAKERS 88
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ -vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ -
ΜΙΡΑΣΟΛ -vs
ΟΕΣΤΕ -
ΣAΟ ΧΟΣΕ -vs
YPIRANGA-RS -
ΚΙΛΜΕΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ -
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ -vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ -
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ -vs
ΑΒAΙ -
CSP -vs
TREZE-PB -
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ -vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ -
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
TOLUCA (W) -vs
PACHUCA (W) -
LEON (W) -vs
SAN LUIS (W) -
TIGRES (W) -vs
MONARCAS MORELIA (W) -
CLUB TIJUANA (W) -vs
CLUB AMERICA (W) -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ -vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ -vs
REAL SANTA CRUZ -
CAVALIER -vs
ARNETT GARDENS -
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ -vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ -
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
MUKTIJODDHA SKC -vs
SAIF SC -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΣΚAΝΘΟΡΠ -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤAΟΥΝ -
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΚAΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ -vs
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΤΕΝΧAΟΥΣΜΙΟΥΡ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ -vs
ΧAΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ -
ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ -vs
ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ -
ΝΤΑΜΠAΡΤΟΝ -vs
ΦΟΡΦΑΡ -
ΚΛAΙΝΤ -vs
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ -
ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΦΟΛΚΕΡΚ -
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ -
ΚΟΛΕΡΕΙΝ -vs
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ -
ΝΤAΝΓΚΑΝΟΝ -vs
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ -
ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ -vs
ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ -
ΜΠΡAΚΛΙ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -
ΕΝΦΙΛΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΟΥΙΣ -
ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ -vs
ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤAΟΥΝ -
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚAΖΟΥΑΛΣ -vs