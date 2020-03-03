ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
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ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
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ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
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ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
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ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
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ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 2vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 0
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ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
JUAN CRUZ ARAGONE -
BLINKOVA/MCHALE -vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ -
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PARK SOHYUN -vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ -
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ -
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MUSTAFA CAN GUNES -
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ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ -
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ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
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OKSANA SELEKHMETEVA -vs
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CHRISJAN VAN WYK -
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ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
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GOKBERK SARITAS -vs
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ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
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PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
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WONG HONG YI CODY -vs
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ANSHBA/PACHKALEVA -vs
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ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
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ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
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STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
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PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
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HANA EL DEEB -
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ALEXANDR BINDA -vs
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ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
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LAMENS/SIMION -vs
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ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
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ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ELISA CAMERANO -vs
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ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
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XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
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ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
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ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
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ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
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GADIENT/KARAMOKO -
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ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
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ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
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STADE RENNES U19 -
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ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
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ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
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ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
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ΣΧΛΕΦ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
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ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
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ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
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ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
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