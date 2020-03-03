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    ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 6

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 9

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    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 17

    vs

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 11

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    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 6

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    ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 10

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  • ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -

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    ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

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  • ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -

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    ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -

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  • ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -

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    ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -

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  • ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -

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    ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -

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  • ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

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    ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -

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    ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2

    vs

    ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1

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    SAO JOSE 59

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    ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 63

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    ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 56

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    ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 58

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    ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 59

    vs

    GIMNASIA 60

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    ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 20

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    ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 15

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    ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 56

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    ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 43

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    ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 44

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    ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 44

    vs

    ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 49

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    ΜΠΙΓΚΟΥΑ 45

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    ΚAΠΙΤΟΛ 49

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    BRUJOS DE GUAYAMA 44

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    PIRATAS QUEBRADILLAS 41

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    CAPITAL CITY GO-GO 21

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    DELAWARE BLUE COATS 22

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    ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 0

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    ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0

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    ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3

    vs

    ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2

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  • ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ -

    vs

    ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) -

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  • ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ -

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    ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ -

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  • ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ -

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    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

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  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -

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    ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -

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  • ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -

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    ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -

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  • OK UB (W) -

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    ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -

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  • ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -

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    ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -

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  • ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -

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    ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -

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  • ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -

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    ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -

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  • ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -

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    ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

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