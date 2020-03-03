ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 6vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 9
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 17vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 11
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ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 6vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 10
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
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ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
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ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 0vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
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ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
LIVE
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
LIVE
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
PARK SOHYUN -vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ -
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ -vs
MISAKI MATSUDA -
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ -vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -
VENUS WILLIAMS -vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA -
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ -vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ -
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ -vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ -
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ -
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ -vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ -
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ -vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ -vs
MATTHEW ROMIOS -
CHIARA DI TOMMASO -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ -vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ -
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ -vs
SLOANE STEPHENS -
BARAD/MATARUGA -vs
POULOS/SYMONS -
BRANKOVIC/FOWLER -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
DELLAVEDOVA/MA -vs
CORBETT/IBRAHIM -
ASHLEY/BOZICEVIC -vs
BARRY/TOMIC -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
GARLAND/KUNG -
HONDO/KAWAMURA -vs
BAINS/BEREZOV -
BARCLAY/MEAGHER -vs
TAYLOR/TAYLOR -
OZEKI/UEDA -vs
UREKE/ZAKARLYUK -
RISA USHIJIMA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
HSU/ROMIOS -vs
ADDISON/DELANEY -
NOGUCHI/TAJIMA -vs
CRNOKRAK/GREEN -
MA/XUN -vs
HONTAMA/KUWATA -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
COURT/SWEENY -
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ -vs
YURIKO MIYAZAKI -
KAJI/NAMIGATA -vs
KOBORI/SHIMIZU -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA -
DI TOMMASO/MARSHALL -vs
HOSOGI/MATSUDA -
DELANEY/MAHER -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
OSBORNE/SHARMA -vs
BEALE/FANCUTT -
PARNABY/SMITH -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
UCHIJIMA/ZHANG -vs
KAJITANI/SATO -
IMANISHI/YONEHARA -vs
HAYASHI/MORISAKI -
HIRATA/NAGATA -vs
AYUKAWA/SEMA -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
MUSTAFA CAN GUNES -
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ -
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ -
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ -vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -vs
CHRISJAN VAN WYK -
LEE SO-RA -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
ALEC BECKLEY -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ADESUWA OSABUOHIEN -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ -
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -vs
ANDRES HAEFELE -
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ -
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
HUA RUNHAO -vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -
GOKBERK SARITAS -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
HAJEK/VILARDO -vs
KOVACIC/PECAK -
BEREZNYAK/KIMCHI -vs
FALKOWSKA/KUBKA -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
RAMADAN/SHAABAN -vs
AMR/HABIB -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
LARA VAN DER MERWE -
PUJOL NAVARRO/SAEZ -vs
ALTUNA/WILLIS -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
BARAN CENGIZ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
RASLAN/SANCHEZ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
DELIEN KLEINHANS -
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
CAIJSA HENNEMANN -vs
MARTINA BIAGIANTI -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
JIRI LEHECKA -vs
DUSTY BOYER -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ -vs
TENA LUKAS -
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
JANI/SHERIF -vs
ANIL/VANGELOVA -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
J. BOUZAS MANEIRO -vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
VERA LAPKO -vs
CAMILA GIORGI -
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
LUKAS KRAINER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
MAYYA GORBUNOVA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
DALILA SPITERI -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ANSHBA/PACHKALEVA -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
CHRISTOFFER SOLBERG -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
STAMATIOS KAPIRIS -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
LAMENS/SIMION -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
CARR/DENOLLY -vs
CHINGONO/TSIANG -
KRASNOVA/SELEKHMETEV -vs
KALAITZIS/PYSSON -
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -vs
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IGOSHIN/TYURNEV -
BOONE/OSABUOHIEN -vs
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KRSTIN/RADOJKOVIC -
CREPALDI/RICCA -vs
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MARETHA BURGER -vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
CRETU/IVANOV -vs
JERMAR/POSPISIL -
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MOHD/SYED NAGUIB -
TSHEGOFATSO TSIANG -vs
BERFU CENGIZ -
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ -vs
JIL BELEN TEICHMANN -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -
BOYER/DAMM -vs
DIARRA/NOUZA -
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OZ/SEZER -vs
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ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
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BILGIN/ILKEL -vs
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ARRIBAGE/BROVILLE -
DANILINA/KOVAL -vs
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AHREN MOONGA/NG -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
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BOMBARA/MARINO -vs
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HODKIN/SCHINAS -
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ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
BECKER/MALAN -vs
KRUGER/LOUBSER -
LO/MORITANI -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
CAMERANO/VAN POPPEL -
INIGO CERVANTES -vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ -
FRIEDSAM/MINELLA -vs
PAAR/WACHACZYK -
FOUAD/FOUAD -vs
NOVAC/VIG -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
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GADIENT/KARAMOKO -
DALLA VALLE/ZIMA -vs
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JASKIEWICZ/SHAN -vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -
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EVERY/PISANE -
TURKER/AKKOYUN -vs
BORZA/DIMA -
JANDRIC/RAJKOVIC -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
GADAMAURI/HASSON -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
GASPAR/MASAROVA -vs
CADAR/STAMATOVA -
ERNAELSTEEN/MEERSCH. -vs
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IONE/LEHECKA -vs
THANOS/XILAS -
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MITU/OLARU -vs
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ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
JUAN OTEGUI -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
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ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
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ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
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BENJAMIN AMBROSIO -vs
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ARNETT GARDENS -
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ -
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ -vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
MUKTIJODDHA SKC -vs
SAIF SC -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 -vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -vs
ΕΛΒΙΒ U21 -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 -vs
DNIPRO-1 U21 -
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 -vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 -vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 -vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ -vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ -vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ -
INDIAN ARROWS -vs
ΜΙΝΕΡΒΑ -
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
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ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΕΙΡ -vs
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ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
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ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -
ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ -vs
ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ -
ΜΠΡAΚΛΙ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΜAΤΛΟΚ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΟΡΠΕΘ ΤΑΟΥΝ -
ΓΟΥΙΤΜΠΙ -vs
ΜΙΚΛΕΟΒΕΡ ΣΠΟΡΤΣ -
ΓΚΕΙΝΣΜΠΡΟ ΤΡΙΝΙΤΙ -vs
ΡAΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟΥΓΚ -
ΑΣΤΟΝ -vs
ΓΟΥAΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΦΛΙΝΤ ΤAΟΥΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΠΡΕΣΤAΤΙΝ -
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΣΚAΝΘΟΡΠ -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤAΟΥΝ -
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΚAΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ -vs
ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΤΕΝΧAΟΥΣΜΙΟΥΡ -
ΧΟΥΝΓΚΕΡΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -
ΜΠΙΛΕΡΙΚΙ -vs
ΧAΒΑΝΤ & ΓΟΥΟΤΕΡΛΟΥΒΙΛ -
ΤΟΝΜΠΡΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΣ -vs
ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ -
ΝΤΑΜΠAΡΤΟΝ -vs
ΦΟΡΦΑΡ -
ΚΛAΙΝΤ -vs
ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ -
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ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ -
ΚΟΛΕΡΕΙΝ -vs
ΓΚΛΕΝΑΒΟΝ -
ΝΤAΝΓΚΑΝΟΝ -vs
ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ -
ΕΝΦΙΛΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΟΥΙΣ -
ΛΕΔΕΡΧΕΝΤ -vs
ΠΟΤΕΡΣ ΜΠΑΡ ΤAΟΥΝ -
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚAΖΟΥΑΛΣ -vs
ΙΣΤ ΘAΡΟΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ -vs
ΧΑΡΤΣ -
ΚΟΝΚΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
DERGVIEW -vs
QUEEN`S UNIVERSITY -
ΦΑΜΑΛΙΚAΟ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -