Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ έγινε ο πρώτος μετά τον μεγάλο Τζαμπάρ που κατάφερε να τελειώσει ένα ματς έχοντας τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Όχι μόνο έφτασε σε αυτό το επίτευγμα για πρώτη φορά στην καριέρα του, αλλά είναι και ο μοναδικός παίκτης που τα κατάφερε μετά τον Καρίμ τον Μάρτιο του 1974.

Συγκεκριμένα ήταν ένα ματς Σιάτλ-Μιλγουόκι (101-106) όπου ο Τζαμπάρ είχε 40 πόντους, 21 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Απέναντι στη Σάρλοτ, ο Γιάννης μέτρησε 41 πόντους, 20 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες!

Giannis becomes the first Bucks player to have a 40-point, 20-rebound and 5-assist game since Kareem Abdul-Jabbar in March 1974. pic.twitter.com/p9XytXktDv

