Αντετοκούνμπο: «Είναι κομπλιμέντο να σου κάνουν συνεχόμενα double-teams» (vid)

Αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ, είπε: «Μετά το ματς με τους Ράπτορς είδαμε αρκετή ώρα βίντεο ώστε να μπορούμε να έχουμε τις κατάλληλες και τις σωστές θέσεις στο παρκέ. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά, οποιοσδήποτε και αν βρίσκεται στο παρκέ. Κάναμε καλά κοψίματα, γυρίσαμε καλά τη μπάλα, βρήκαμε ελεύθερα σουτ και... boom boom boom. Έχω πολύ καλή επικοινωνία με τους συμπαίκτες μου την ώρα του αγώνα και μέχρι στιγμής κάνουμε εξαιρετική δουλειά.»

Επίσης είπε ότι πριν από το το ματς με τη Σάρλοτ «έκανα παραπάνω δουλειά στο γυμναστήριο και δούλευα σε κάποια πράγματα γιατί ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω πολλά double teams. Έγινε μία φορά, έγινε δύο φορές, στο τέλος μαθαίνεις το μάθημά σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσει τη σωστή πάσα και να έχεις υπομονή. Να μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Όμως είδα και πολύ βίντεο που με βοήθησε πολύ. Στο τέλος του αγώνα πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις τη σωστή επιλογή και το σωστό play. Δεν έχει σημασία αν βάλεις τα σουτ ή αν αστοχήσεις, αλλά πρέπει να είσαι επιθετικός. Ένιωσα λίγο κουρασμένος, ο coach με ξεκούρασε λίγο και μετά επέστρεψα, έκανα τα plays που έπρεπε να βρήκα τους συμπαίκτες μου».

Και συνέχισε μιλώντας για τα πολλά double teams ενώ του αρέσει το παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο: «Ναι, είναι λίγο εκνευριστικό. Σίγουρα θέλεις να παίξεις ένας εναντίον ενός και πάντα όταν το κάνω νιώθω ότι έχω το πλεονέκτημα. Όμως στο τέλος της ημέρας ωριμάζεις ως παίκτης και προχωράς μπροστά. Όταν σε παίζουν με double teams ολη την ώρα είναι και κομπλιμέντο για εσένα. Και εκεί προσπαθώ να βρω τους συμπαίκτες μου. Κάποιες βραδιές μπορεί να είμαι καλός αλλά θα πρέπει να δίνω τις σωστές πάσες».

Για το γεγονός ότι οι Μπακς έμειναν κάτω από τους 100 πόντους: «Δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι ότι νικήσαμε. Αυτό ίσως να το σκεφτεί το coaching staff. Εμείς ήρθαμε με σκοπό να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε. Η νίκη είναι νίκη και πας για την επόμενη».

"When they want to double-team you, that's a compliment." pic.twitter.com/a9k9T1lsFM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2020