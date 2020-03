Λεμπρόν για την κριτική που θέλει να εμπνεύσει τους νέους: «Να μου φιλήσουν τον κ@@ο» (vids)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ είπε χαρακτηριστικά: «Είναι καθήκον μου, είναι δουλειά μου να παραδώσω το παιχνίδι στα παιδιά που έρχονται πίσω. Είναι ευθύνη μου. Δεν μου έχει πει κανείς να το κάνω, απλά νιώθω ότι είναι ευθύνη μου να αφήσω το ΝΒΑ σε καλύτερα χέρια απ' ότι το βρήκα. Και όταν βλέπεις τόσο ταλαντούχα παιδιά όπως ο Μοράντ, ο Ζάιον, ο Γιανγκ, ο Ντόντσιτς, ο Τέιτουμ, τότε σίγουρα το μέρος είναι σε καλά χέρια...»

Και συνέχισε: «Και αν είμαι ικανός να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση μου όσο ακόμα παίζω μπάσκετ ή και αφού αποσυρθώ, θα το κάνω γιατί νιώθω ότι είναι δουλειά μου. Το μπάσκετ μου έχει δώσει τόσα πολλά από τότε που ξεκίνησα να παίζω και είναι ευθύνη μου να το κάνω. Και όποιος λέει 'γιατί να το κάνει ο ΛεΜπρόν από τη στιγμή που συνεχίζει να παίζει; Δείχνει σημεία αδυναμίας απέναντι σε αυτούς που έχει αντιπάλους' να τους πείτε να μου... φιλήσουν τον κ@@ο! Εντάξει; Και με χαμόγελο στο στόμα...»

