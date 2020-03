Αντετοκούνμπο: Πρώτη φορά με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ! (pic & vid)

Δεν σταματά να τρελαίνει τον κόσμο ο Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μπακς μέτρησε 41 πόντους, 20 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη επί των Χόρνετς.

Με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ στο ίδιο ματς.

Με... σπασμένα τα φρένα ο Γιάννης, ανυπομονεί για τα playoffs!

Giannis' (41 PTS, 20 REB, 6 AST) 1st career 40-20 game fuels the @Bucks 6th consecutive win.

First 40/20 game of his career pic.twitter.com/WL1bGt7N42

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2020