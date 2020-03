Αντετοκούνμπο: Το dunk party του ασταμάτητου Γιάννη στη Σάρλοτ! (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς οδηγεί εκ του ασφαλούς τα «Ελάφια» στην έδρα των Χόρνετς, προσφέροντας εντυπωσιακές φάσεις.

Ό,τι ακριβώς έκανε στις αρχές της τρίτης περιόδου όταν κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 43-49 κι εν συνεχεία το... έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο όπως ανέφεραν οι Μπακς στο Twitter.

Δείτε τις φάσεις

He makes it look easy #FearTheDeer pic.twitter.com/Jsff2vsZOl

