Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς κοντράρονται με τους Χόρνετς, ενώ οι Σίξερς παίζουν με τους Κλίπερς. Δείτε την εξέλιξη του ματς στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

20:00 Χόρνετς-Μπακς
22:30 Κλίπερς-Σίξερς
22:30 Τίμπεργουλβς-Μάβερικς
01:00 Νάγκετς-Ράπτορς
01:00 Κινγκς-Πίστονς
03:00 Πέλικανς-Λέικερς
03:30 Ουόριορς-Ουίζαρντς

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