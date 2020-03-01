Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
20:00 Χόρνετς-Μπακς
22:30 Κλίπερς-Σίξερς
22:30 Τίμπεργουλβς-Μάβερικς
01:00 Νάγκετς-Ράπτορς
01:00 Κινγκς-Πίστονς
03:00 Πέλικανς-Λέικερς
03:30 Ουόριορς-Ουίζαρντς
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
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ΞAΝΘΗ 1vs
ΠΑΟΚ 1
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΑΕΚ 0
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
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ΑΡΗΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
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ΟΦΗ 3vs
ΛΑΜΙΑ 0
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Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
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ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
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ΜΑΓΙΟΡΚΑ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 3vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
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ΚAΛΙΑΡΙ 1vs
ΡΟΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΤΣΕ 2vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 107vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 129vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 104vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 99vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 115
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
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ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) 1vs
ΝΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΝΤ 0vs
ΛΙΛ 1
ΛΥΩΝ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 3vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
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ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 2vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3
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FK SOCHI 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜΠΟΦ 0vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 2vs
ΟΥΦΑ 0
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ΜΠΕΤΙΣ 72vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 70
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 95vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 65
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ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ 19vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 28
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 86vs
ΜΑΝΡΕΣΑ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ 72vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 83
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΡΕΜΟΝΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
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ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 36vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 49vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 102vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 62vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 62vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΗΦΙΣΙA 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
GSC GRAZ 9vs
SV LASSNITZHOHE 1
ΤΕΛΙΚΟ
UNION VASOLDSBERG 3vs
UNTERPREMSTATTEN II 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΟΒAΚΟ Β 4vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΟΤΡΟΚΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK FSM MOSCOW 3vs
ΚΒΑΝΤ ΟΜΠΝΙΣΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
LISOVIC 3vs
VINCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
AVANGARD ZHYDACHIV 1vs
BUDIVELNYK ZAPYTIV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ST. STEFAN OB STAINZ 8vs
1. FC PISTORF 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARKADIYA AVAL ODESSA 3vs
SOHO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VFB MODLING 2vs
BAD VÖSLAU 3
ΤΕΛΙΚΟ
JEDINSTVO SURCIN 1vs
FK BRODARAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΡΑΖΑ ΤΑΛΙΝ 2vs
ΡΑΠΛΑΜAΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
TURA TATARBUNARI 2vs
KHADZHIBEY USATOVO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ENERGIYA DNIPRO 1vs
GAZOVYK KAMENSKE 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV DOBL 5vs
TUS KIRCHBACH 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 0vs
FK LESTANE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FURSTENFELD 1vs
SPITTAL/DRAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK BATAJNICA 4vs
DUNAV STARI BANOVCI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FROHNLEITEN 4vs
FC UNION PASSAIL 0
ΤΕΛΙΚΟ
SU STRADEN II 6vs
SV FELDKIRCHEN II 0
ΤΕΛΙΚΟ
USV DOBERSDORF 0vs
RAIKA UNTERLAMM 2
POLONIA LAZISKA G. -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
Οι Μπακς κοντράρονται με τους Χόρνετς, ενώ οι Σίξερς παίζουν με τους Κλίπερς. Δείτε την εξέλιξη του ματς στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
20:00 Χόρνετς-Μπακς
22:30 Κλίπερς-Σίξερς
22:30 Τίμπεργουλβς-Μάβερικς
01:00 Νάγκετς-Ράπτορς
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