Τζέιλεν Ρόουζ: «Αν ο Γιάννης ήταν 1.98, θα τον συγκρίναμε με τον Τζόρνταν» (vid)

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Χάρντεν σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πόσο τον βοηθάει το ύψος του να καρφώνει, σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Ο Τζέιλεν Ρόουζ ο οποίον εδώ και χρόνια εκτελεί χρέη αναλυτή στην τηλεόραση είπε πως, «αν ο Γιάννης ήταν 1.90 θα τον συγκρίναμε με τον Ουέστμπρουκ. Αν ήταν 1.98 θα τον συγκρίναμε με τον Τζόρνταν».

Δείτε την ανάλυσή του Ρόουζ...

Jalen Rose really just said Giannis would be comparable to Michael Jordan if he were 6’6...pic.twitter.com/p7LnFq4pNn

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 29, 2020