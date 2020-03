Ο Πολ Πιρς τα βάζει ακόμη και με ένα χέρι (vid)

Ο Πολ Πιρς βρέθηκε στο «Boston Garden» ως σχολιαστής της αναμέτρησης των Σέλτικς με τους Ρόκετς.

Αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ και ενώ οι παίκτες των Σέλτικς έκαναν τα σουτάκια τους πήρε μία μπάλα και σουτάροντας με το ένα χέρι ευστόχησε γνωρίζοντας την αποθέωση.

Δείτε το στιγμιότυπο....

You already know #Celtics legend Paul Pierce couldn’t come out to the court without making at least one shot... pic.twitter.com/Av22BzoUfZ

— Josue Pavón (@Joe_Sway) March 1, 2020