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Ο Τζέιλεν Μπράουν στην κορυφή του Top 10 (vid)

Ο Τζέιλεν Μπράουν στην κορυφή του Top 10 (vid)

Ο Τζέιλεν Μπράουν στην κορυφή του Top 10 (vid)

Παρακολουθείστε τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις από τα χθεσινά ματς του NBA. 

Πλούσιο θέαμα περιελάμβανε η χθεσινή βραδιά στα παρκέ της κορυφαίας Λίγκας του κόσμου.

Το nBa δημιούργησε το καθημερινό Top 10 στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Άντονι Ντέιβις, Άαρον Γκόρντον και Τζέιλεν Μπράουν.

Δείτε το βίντεο...

NBA Top 10 Plays of the Night | February 29, 2020

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