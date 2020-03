Ο Μοράντ ευχαρίστησε έναν troll λογαριασμό των Λέικερς στο twitter (vids)

Οι Μέμφις Γκρίζλις επιβλήθηκαν των Λος Άντζελες Λέικερς κι είχαν για πρωταγωνιστή τον Τζα Μοράντ.

Ο ρούκι των Γκρίζλις τελείωσε με 27 πόντους, 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ, αλλά όπως δήλωσε μετά τον αγώνα είχε κίνητρο.

«Θέλω να ευχαριστήσω αυτόν που τουίταρε νωρίτερα στη μέρα πως δεν έχω ποια μέσα μου τη φλόγα, πως δεν την βλέπει στα μάτια μου πια. Το αποψινό παιχνίδι ήταν για αυτόν» ανέφερε ο Μοράντ.

"I'm thankful for this guy who tweeted and said I don't have that fire in my eye no more. That game right there was for him."@JaMorant dedicates win over the Lakers to Twitter troll pic.twitter.com/W0u6cAY294

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 1, 2020