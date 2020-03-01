Νικς: Πέιτον υψώνει, Ρόμπινσον καρφώνει! (vid)

Οι Νικς υποδέχονται τους Μπουλς στη Νέα Υόρκη κι ο Ρόμπινσον φρόντισε να δείξει ότι δεν είναι τόσο καλό οικοδεσπότης.
Mitch Rob finishing lobs early at MSG.
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— NBA (@NBA) February 29, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ 77vs
ΠΑΟΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 90vs
ΑΡΗΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 96vs
ΑΕΚ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 108vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 105vs
ΜΙΛAΝΟ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 3vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΡΗΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΟΦΗ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕΚ -
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ESPANYOL -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΛΕΤΣΕ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 66vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 53
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΝΑΝΤ -vs
ΛΙΛ -
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -vs
ΝΙΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΟΥΦΑ -
FK SOCHI -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΑΝΡΕΣΑ -
ΟΜΠΡΑΝΤΟΙΡΟ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΚΡΕΜΟΝΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
POLONIA LAZISKA G. -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
Μία όμορφη φάση από τους Πέιτον και Ρόμπινσον με τον δεύτερο να καρφώνει εντυπωσιακά!
Οι Νικς υποδέχονται τους Μπουλς στη Νέα Υόρκη κι ο Ρόμπινσον φρόντισε να δείξει ότι δεν είναι τόσο καλό οικοδεσπότης.
Mitch Rob finishing lobs early at MSG.
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