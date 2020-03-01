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Νικς: Πέιτον υψώνει, Ρόμπινσον καρφώνει! (vid)

Νικς: Πέιτον υψώνει, Ρόμπινσον καρφώνει! (vid)

Νικς: Πέιτον υψώνει, Ρόμπινσον καρφώνει! (vid)

Μία όμορφη φάση από τους Πέιτον και Ρόμπινσον με τον δεύτερο να καρφώνει εντυπωσιακά!

Οι Νικς υποδέχονται τους Μπουλς στη Νέα Υόρκη κι ο Ρόμπινσον φρόντισε να δείξει ότι δεν είναι τόσο καλό οικοδεσπότης. 

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