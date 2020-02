Γκόρντον: Τον... λήστεψαν στον διαγωνισμό καρφωμάτων και από τότε πήρε φωτιά! (vid)

Για ακόμη μια φορά φέτος ο Άαρον Γκόρντον έκανε καρφωματάρες στο διαγωνισμό, αλλά η νίκη κατέληξε στον Ντέρικ Τζόουνς, μια αμφιλεγόμενη απόφαση.

Ο παίκτης των Μάτζικ έδειξε τη δυσαρέσκεια του με τις δηλώσεις, αλλά δεν έμεινε εκεί.

Μετά την ήττα του στον slam dunk contest, κάνει μεγάλες εμφανίσεις και δείχνει ανανεωμένος.

Μετρά 19.7 πόντους, 10.7 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ ανά ματς, ενώ σουτάρει με 54% εντός πεδιάς, 41 τρίποντα και 80% βολές.

Κόντρα στους Tίμπεργουλβς έκανε το πρώτο triple double της καριέρας του, ενώ οι Μάτζικ ξεπέρασαν τους Νετς και πλέον βρίσκονται στην 7η θέση της Ανατολής.

Aaron Gordon's averages since being snubbed at the Dunk Contest:

- 19.7 pts

- 10.7 rebs

- 7.2 ast

- 2.0 blks

(via @NBA)pic.twitter.com/kmGjq3COCI

— SLAM (@SLAMonline) February 29, 2020