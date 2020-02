Ο Αντετοκούνμπο γράφει ιστορία με 3 διαφορετικούς μήνες με 5-0 και 25 πόντους κατά μέσο όρο! (pic)

Τα ρεκόρ δεν έχουν τέλος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την φετινή σεζόν. Με την εκπληκτική πορεία των Μπακς ο ηγέτης του έχει την ευκαιρία να γράφει ιστορία.

Ο Έλληνας σταρ ολοκληρώνοντας τον Φεβρουάριο με νίκη και έχει πλέον 3 διαφορετικούς μήνες με ρεκόρ 5-0 ή και καλύτερο και 25 πόντους κατά μέσο όρο, με το στατιστικό αυτό να αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κάνει το ίδιο τον Οκτώβριο του 2018 και τον Φεβρουάριο του 2019.

Ο μοναδικός που έφτασε έστω και κοντά σε αυτό είναι ο Γκάιλ Γκούντριτς που το έκανε για δύο μήνες, τον Νοέμβριο του 1971 και τον Δεκέμβριο του 1971.

February was the 3rd different month that Giannis finished 5-0 or better while averaging 25 PPG (also Oct. 2018 and Feb. 2019). @EliasSports

That's the most such months in NBA history.

The only other player with even 2 such months?

Gail Goodrich (Nov. 1971 and Dec. 1971). pic.twitter.com/BjMJP85vN7

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 29, 2020