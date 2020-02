Τρομερή εμφάνιση του Σεθ Κάρι και ρεκόρ καριέρας στην ήττα του Ντάλας! (vid)

Ο άσος των Μάβερικς θύμισε τον αδελφό του, Στεφ, αφού έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση στην ήττα της ομάδας του από τους Χιτ. Ο Κάρι είχε 37 πόντους, που αποτελεί και ρεκόρ καριέρας για εκείνον, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ έχασε μόλις 1 τρίποντο έχοντας 8/9 και μόλις δύο σουτ συνολικά έχοντας 13/15.

O Κάρι πλέον σουτάρει με 44.2% από το τρίποντο στην καριέρα του και είναι στην 2η θέση της ιστορίας του ΝΒΑ. Μόνο ο προπονητής του αδελφού του, Στιβ Κερ έχει μεγαλύτερο ρεκόρ καριέρας με 45.4%.

