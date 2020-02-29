Μπακς - Θάντερ 133-86: Η νέα... παράσταση του Γιάννη (vid)

Ο «Greek Freak», σημείωσε double - double με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ έχοντας 4/5 βολές, 11/16 δίπ., 2/4 τριπ., ενώ έδωσε ακόμα 6 ασίστ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΜ 2vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 108vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 105vs
ΜΙΛAΝΟ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 81vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 87
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 90vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 81
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 14vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 136vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 141vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 96vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 126vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 133vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 101vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 116vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 104
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΥΡAΛ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -vs
VL PESARO -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
UNIA JANIKOWO -vs
ORLETA ALEKSANDROW -
SOKOL ALEKSANDROW L. -vs
KKS 1925 KALISZ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
BS POLONIA BYTOM -
ODRA WODZISLAW -vs
ROW 1964 RYBNIK -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι σαρωτικός, σημείωσε 32 πόντους κι έκανε double - double στη νίκη των Μπακς επί των Θάντερ.
Ο «Greek Freak», σημείωσε double - double με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ έχοντας 4/5 βολές, 11/16 δίπ., 2/4 τριπ., ενώ έδωσε ακόμα 6 ασίστ.