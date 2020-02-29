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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Μπακς - Θάντερ 133-86: Η νέα... παράσταση του Γιάννη (vid)

Μπακς - Θάντερ 133-86: Η νέα... παράσταση του Γιάννη (vid)

Μπακς - Θάντερ 133-86: Η νέα... παράσταση του Γιάννη (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι σαρωτικός, σημείωσε 32 πόντους κι έκανε double - double στη νίκη των Μπακς επί των Θάντερ.

Ο «Greek Freak», σημείωσε double - double με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ έχοντας 4/5 βολές, 11/16 δίπ., 2/4 τριπ., ενώ έδωσε ακόμα 6 ασίστ.

 

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

Giannis Antetokounmpo 32 Pts 13 Reb 6 Ast Full Highlights | Thunder vs Bucks | February 28, 2020

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