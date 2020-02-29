Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
2:00 Μάτζικ - Τίμπεργουλβς
2:30 Χοκς - Νετς
2:30 Ράπτορς - Χόρνετς
3:00 Γκρίζλις - Κινγκς
3:00 Χιτ - Μάβερικς
3:00 Μπακς - Θάντερ
3:00 Πέλικανς - Καβαλίερς
4:00 Σανς - Πίστονς
4:00 Τζαζ - Ουίζαρντς
5:30 Κλίπερς - Νάγκετς
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 3vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΜ 2vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 108vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 105vs
ΜΙΛAΝΟ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
LIVE
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 53vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 46
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 16vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 17
LIVE
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 13vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 7
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΡΕΜΣ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΥΡAΛ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΡΕΤΖΙΟ ΕΜΙΛΙΑ -vs
VL PESARO -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
SOKOL ALEKSANDROW L. -vs
KKS 1925 KALISZ -
UNIA JANIKOWO -vs
ORLETA ALEKSANDROW -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
BS POLONIA BYTOM -
ODRA WODZISLAW -vs
ROW 1964 RYBNIK -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με 10 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
2:00 Μάτζικ - Τίμπεργουλβς
2:30 Χοκς - Νετς
2:30 Ράπτορς - Χόρνετς
3:00 Γκρίζλις - Κινγκς
3:00 Χιτ - Μάβερικς
3:00 Μπακς - Θάντερ
3:00 Πέλικανς - Καβαλίερς
4:00 Σανς - Πίστονς
4:00 Τζαζ - Ουίζαρντς
5:30 Κλίπερς - Νάγκετς