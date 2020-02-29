Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με 10 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

2:00 Μάτζικ - Τίμπεργουλβς
2:30 Χοκς - Νετς
2:30 Ράπτορς - Χόρνετς
3:00 Γκρίζλις - Κινγκς
3:00 Χιτ - Μάβερικς
3:00 Μπακς - Θάντερ
3:00 Πέλικανς - Καβαλίερς
4:00 Σανς - Πίστονς
4:00 Τζαζ - Ουίζαρντς
5:30 Κλίπερς - Νάγκετς

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