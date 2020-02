Ο Γκόρντον Χέιγουορντ αφιέρωσε τα παπούτσια του στα θύματα του κορωνοϊού (pics)

Τα παπούτσια του Γκόρντον Χέιγουορντ για το παιχνίδι με τους Τζαζ είχαν ένα ιδιαίτερο νόημα.

Ο Αμερικανός παίκτης, μέσω αυτών, τίμησε την μνήμη των θυμάτων από τον κορωνοϊό. Πάνω στα παπούτσια του σχεδιάστηκαν οι μορφές μυθικών χαρακτήρων της Κίνας, ο Θεός της Φωτιάς και ο Θεός του Κεραυνού, να σκοτωνουν τον ιό και τους δαίμονες.

Επίσης, η εταιρεία που έχει συνεργασία, η «Anta», η οποία είναι κινέζικη, δώρισε προϊόντα αξίας 10 και 20 εκατομμυρίων στην Γουχάν, από όπου και ξεκίνησε ο ιός.

Gordon Hayward’s Anta sneakers tonight show love and support to victims of the Coronavirus in Asia.

According to the brand, the ancient Chinese myth characters of the God of Fire and God of Thunder represent killing the virus and demons. pic.twitter.com/RbWzFttIAX

— Nick DePaula (@NickDePaula) February 27, 2020