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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑPortland Trail Blazers
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Έμεινε... παγωτό, όταν τού υπέγραψε την φανέλα ο Καρμέλο! (vid)

Έμεινε... παγωτό, όταν τού υπέγραψε την φανέλα ο Καρμέλο! (vid)

Έμεινε... παγωτό, όταν τού υπέγραψε την φανέλα ο Καρμέλο! (vid)

Ένας θαυμαστής του Καρμέλο Άντονι δεν μπόρεσε να πιστέψει ότι είχε για λίγο μια ιδιαίτερη στιγμή με το είδωλό του.

Ο εν λόγω άνδρας έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό, όταν ο «Μέλο» σταμάτησε στη μεριά του, μετά το παιχνίδι με τους Πέισερς, και υπέγραψε την φανέλα του.

Όπως μπορείτε να δείτε, η αντίδρασή του είναι πραγματικά μοναδική!

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