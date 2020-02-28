Έμεινε... παγωτό, όταν τού υπέγραψε την φανέλα ο Καρμέλο! (vid)

Ο εν λόγω άνδρας έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό, όταν ο «Μέλο» σταμάτησε στη μεριά του, μετά το παιχνίδι με τους Πέισερς, και υπέγραψε την φανέλα του.
Όπως μπορείτε να δείτε, η αντίδρασή του είναι πραγματικά μοναδική!
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 71vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 86vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 71vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ 2vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΤΙΚ 1vs
F.C. COPENHAGEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 86vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 116
ΝΙΜ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
LIVE
SKORUK TOMAKOVKA 0vs
FC DNEPRAGRO 1
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
LOGAN LIGHTNING -vs
MT GRAVATT HAWKS -
ΝΟΡΜΠΙ -vs
OYGARDEN -
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
ΝΤΟΜΠΡΙΝΤΖΧΑ ΝΤΟΡΜΠΙΧ -vs
ΤΣΕΡΜΟΜΟΡΕΤΣ -
GHIRODA GIARMATA -vs
SOIMII LIPOVA -
TOSK TESANJ -vs
ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ ΤΣΙΤΣΕΝΓΚ -
ROW 1964 RYBNIK -vs
KS DECOR BELK -
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 -vs
ΜΠΙAΣΕΝ -
SV PACHERN -vs
SV PISCHELSDORF -
MARATHON KORNEUBURG -vs
RETZ -
SV WEINITZEN -vs
ASV GOSTING -
HEILIGENKREUZ -vs
TUS STEIN REINISCH -
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
Ένας θαυμαστής του Καρμέλο Άντονι δεν μπόρεσε να πιστέψει ότι είχε για λίγο μια ιδιαίτερη στιγμή με το είδωλό του.
Ο εν λόγω άνδρας έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό, όταν ο «Μέλο» σταμάτησε στη μεριά του, μετά το παιχνίδι με τους Πέισερς, και υπέγραψε την φανέλα του.
Όπως μπορείτε να δείτε, η αντίδρασή του είναι πραγματικά μοναδική!