Ο 22χρονος γκαρντ των Ουόριορς αποχώρησε τραυματίας στην τέταρτη περίοδο, καθώς γύρισε τον αστράγαλό του, και πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Ο προπονητής του, Στιβ Κερ, ανέφερε μετά το ματς πως «γύρισε τον αστράγαλό του πολύ άσχημα. Δεν θα έρθει μαζί μας στο Φοίνιξ. Θα κάνει μαγνητική και θα δούμε».

Ky Bowman now being helped to the bench. At this rate don't even risk bringing Steph back tbh pic.twitter.com/ULtjhm0kKS

— Chris Montano (@gswchris) February 28, 2020