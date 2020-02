Πρόστιμο σε Τίμπεργουλβς για τον υγιή Ράσελ! (vid)

Στο παιχνίδι με τους Νάγκετς, οι Τίμπεργουλβς αποφάσισαν να ξεκουράσουν τον παίκτη τους, κάτι που τώρα τους... στοιχίζει.

Το ΝΒΑ αποφάσισε να τιμωρήσει την ομάδα με πρόστιμο $25.000, αφού ο Ράσελ δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Οι Τίμπεργουλβς σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως αποδέχονται την τιμωρία, αλλά αποφάσισαν να ξεκουράσουν τον Ράσελ, «ώστε να μάθει το σώμα του καλύτερα και να αξιοποιήσει την υγεία του με τον καλύτερο τρόπο, στη διάρκεια παιχνιδιών και ταξιδιών».

Πριν την σεζόν 2017, οι ιδιοκτήτες του ΝΒΑ ενέκριναν κανονισμό που επιτρέπει στον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να επιβάλει πρόστιμο στις ομάδες έως $100.000, αν ξεκουράζουν υγιείς παίκτες σε ματς που αναμένεται να έχουν μεγάλη τηλεθέαση.

Below is the Timberwolves' statement on the NBA's fine on Feb. 27: pic.twitter.com/FaeiAxC2fz

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) February 27, 2020