Ο νεαρός άσος των Χιτ έχει απίστευτο άλμα και φροντίζει να μας το επιβεβαιώνει με εντυπωσιακές φάσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πήδηξε λίγο αργότερα και δεν πρόλαβε να κάνει κάρφωμα, αλλά με κάποιον τρόπο ακούμπησε την μπάλα και εκείνη πήγε μέσα σε μία θεότρελη φάση.

This play from Derrick Jones Jr. is UNREAL pic.twitter.com/GcSAgkZjQV

— SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2020