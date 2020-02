Όταν ο Τρέι Γιανγκ είναι στην μέρα του δύσκολα σταματιέται και αυτό το κατάλαβε πολύ καλά η άμυνα των Μάτζικ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των δύο ομάδων. Ο γκαρντ των Χοκς σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής κατάφερε να πετύχει 26 πόντους, έχοντας 5/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 7/7 βολές. Επίσης έδωσε και 4 ασίστ, αλλά έριξε και 1 τάπα!

Trae dropped 26 PTS in the first half against the Magic pic.twitter.com/CQp48ycg9e

