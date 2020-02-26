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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑCharlotte Hornets
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Χόρνετς: Το ΝΒΑ απέκλεισε επ' αόριστον τον Μονκ για χρήση απαγορευμένων ουσιών!

Χόρνετς: Το ΝΒΑ απέκλεισε επ' αόριστον τον Μονκ για χρήση απαγορευμένων ουσιών!

Χόρνετς: Το ΝΒΑ απέκλεισε επ' αόριστον τον Μονκ για χρήση απαγορευμένων ουσιών!

Ο Μαλίκ Μονκ τέθηκε εκτός ΝΒΑ για παραβίαση των κανονισμών σε ό,τι αφορά τη χρήση απαγορευμένων ουσιών!  

Ο γκαρντ των Χόρνετς αποκλείστηκε επ' αόριστον από την κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο αφού παραβίασε τους κανονισμούς της λίγκας για τις απαγορευμένες ουσίες!`

Φέτος μετράει 10.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μ.ό.

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