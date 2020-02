Πέισερς: Όπως και οι Λέικερς των Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ! (pic)

Συγκεκριμένα η ομάδα της Ιντιανάπολις είχε γνωρίσει τη βαριά ήττα από τους Ράπτορς με 46 πόντους διαφορά (127-81) και κατάφερε να «απαντήσει» με εκκωφαντικό τρόπο κερδίζοντας με 39 πόντους διαφορά τους Σάρλοτ Χόρνετς!

Η μοναδική ομάδα που είχε καταφέρει να επιστρέψει ύστερα από τόσο βαριά ήττα ήταν οι Λος Άντζελες Λέικερς το 1966, όταν και είχαν στο ρόστερ τους παίκτες όπως ο Έλτζιν Μπέιλορ και Τζέρι Ουέστ. Τότε είχαν επιστρέψει από ήττα με 39 πόντους διαφορά σε νίκη με 56 πόντους διαφορά!

The Pacers are the 2nd team in NBA history to go from a 35-point loss (Sunday at Raptors, -46) to a 35-point win (today vs Hornets, +39) in consecutive games.



The other team to do so was the Lakers in 1966, who went from a 39-point loss to a 56-point win.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/JCLzl2DW79

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 26, 2020