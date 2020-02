Ζάιον για ΛεΜπρόν: «Τον έβλεπα στην τηλεόραση και έπαιξα αντίπαλός του!» (vid)

Μετά το τέλος του αγώνα στο Λος Άντζελες, ο rookie των Πέλικανς είπε ότι «ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είναι ένας απίστευτος παίκτης. Πραγματικά φοβερός. Κάνει αυτό που κάνει και το κάνει καλά» και συνέχισε:

«Είναι από τις στιγμές που έβλεπες έναν παίκτη μόνο από την τηλεόραση και τώρα παίζεις απέναντί του. Εξαιρετικό!»

Zion Williamson cracked up when asked if it was “surreal” to share court w/ LeBron James: “Come on, man. Not in that sense but I do know what you’re saying. What you’re talking about, it’s after the game. ‘I played against him, a dude you’ve been watching on TV for a long time.’” pic.twitter.com/LAbE7Ry57f

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 26, 2020