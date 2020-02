Λαβίν στον πάγκο των Μπουλς: «Έχω 40 γαμη@@@ους πόντους» και σκόραρε από το... σπίτι του! (vid)

Ο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς μάλλον ήταν δυσαρεστημένος από τα όσα είχε ακούσει και μετά την εύστοχη βολή του Τζίλτζιους Αλεξάντερ στα 21'' με το σκορ στο 121-117 για την Θάντερ, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Αρχικά γύρισε στον πάγκο και τον έπιασε η κάμερα να λέει «έχω 40 γαμ...ους πόντους» ενώ στη συνέχεια πήρε τη μπάλα και χωρίς να το σκεφτεί ευστόχησε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου με 17'' να απομένουν για το τέλος.

Παρόλα αυτά στο τέλος η Οκλαχόμα ήταν εκείνη που πήρε τη νίκη στο Σικάγο.

Zach LaVine: "I have f---ing 40 points"

5 seconds later, he drilled a shot from the logo pic.twitter.com/nyFyIZD8KN

— SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2020