Ράπτορς-Μπακς: «Κλάμα» με Λάουρι πήγε να περάσει κάτω από τα πόδια του Χιλ (vid)

Έχουμε δει πολλές φορές στο μπάσκετ να προσπαθεί ένας παίκτης να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Αυτή την φορά όμως ο Κάιλ Λάουρι το πήγε λίγο παρακάτω. Για την ακρίβεια το παράκανε, καθώς ο γκαρντ των Ράπτορς θέλοντας να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Τζορτζ Χιλ, θέλησε να περάσει ο ίδιος κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε, χρεώθηκε με φάουλ, αλλά φυσικά έβγαλε πολύ γέλιο η προσπάθειά του αυτή.

Lowry really tried to go under George Hill's legs... #Shaqtin pic.twitter.com/BsnIT6J3Up

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) February 26, 2020